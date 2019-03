Løbsleder Charlie Whiting pludselig død i Melbourne

Formel 1-verdenen er i chok. Charlie Whiting, sportens mangeårige løbsleder og sikkerhedschef, døde pludselig torsdag morgen i Melbourne, 66 år gammel. Dødsårsagen var ifølge det internationale bilsportsforbund FIA en blodprop i lungerne.

Whiting var onsdag på plads i paddocken op til årets første løb, Australiens Grand Prix i Melbourne. Her inspicerede han blandt andet banen i Albert Park.

Englænderen startede sin Formel 1-karriere som mekaniker i 1977, og var chefmekaniker for Brabham-teamet, de Nelson Piquet vandt VM to gange i begyndelsen af 1980´erne. Brabham var ejet af sportens økonomiske bagmand Bernie Ecclestone, og da han solgte teamet i slutningen af 1980´erne, hjalp han Whiting til et nyt job hos det internationale bilsportsforbund FIA.

Her fik han i 1997 titel af ’Race Director’ (løbsleder), og han har tillige fungeret som sikkerhedschef. Han havde også ansvaret for at godkende nye løb, og var sidste år i Danmark for at inspicere den planlagte Formel 1-bane i København.

»Det var første gang jeg var i København, og jeg må sige, at det er en virkelig dejlig by. Fra vores (FIA´s, red) synspunkt er det absolut muligt at køre Formel 1 i København,« sagde han dengang til B.T.

FIA-præsident: »En fantastisk ambassadør«

»Det er med stor sorg, jeg hører om Charlies pludselige død,« udtalte FIA-præsident Jean Todt, da nyheden om Charlie Whitings død bredte sig i paddocken i Alber Park.

Får Magnussen en fantastisk sæson? I weekenden skydes Formel 1 igen i gang.

»Jeg har kendt ham i mange år, og han var en fantastisk løbsleder – en central figur i Formel 1, der udstrålede sportens etik og ånd. Vi har mistet en trofast ven og en fantastisk ambassadør,« fortsatte Todt.



Magnussen: »Charlie elskede sporten«

Som løbsleder var Whiting også forbindelsesleddet mellem kørere og dommere.

»Jeg har tit opsøgt Charlie, når der var noget ved reglerne, jeg skulle forstå,« sagde Kevin Magnussen i går.

»De gange jeg har fået en straf, jeg ikke kunne forstå, gik jeg op til ham, for at finde ud af hvad der udløste straffen, og hvad jeg skulle gøre anderledes. Og han var altid super til at tage sig tiden til at forklare mig tingene. Og han var altid åben nok til at lytte til mine synspunkter. En super professionel fyr. Og super behagelig. Han elskede elskede sporten!« fortsatte danskeren.

»Jeg har kendt Charlie siden jeg startede i F1 i 2007. Jeg er meget chokeret over de sørgelige nyheder. Han var en ikonisk figur i vores sport,« sagde verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes).

»Det er så svært at forstå. Jeg gik noget af banen igennem sammen med ham i går, og nu er han væk,« tilføjede Sebastian Vettel (Ferrari).