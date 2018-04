Formel 1 vil til København - og København vil have Formel 1.

Planerne om et Formel 1-løb i Københavns gader er fremskredne, og det, der engang lignede en umulig drøm er nu et realistisk scenarie. Forhandlingerne med organisationen bag det verdensomspændende motorsportscirkus glider som i olie, banen er udtænkt, og også et grønt lys fra Københavns borgerrepræsentation kom på plads i marts måned.

Tidligere på året var direktøren for det hele, Formel 1-boss Chase Carey, på besøg i hovedstaden, og også regeringen er indblandet. Så hvad er egentlig udfordringerne, der står i vejen for, at vi om godt og vel to år kan se racerbiler drøne over Langebro, igennem Christianshavn og forbi Børsen og Christiansborg med over 300 km/t?

Tirsdag eftermiddag gav initiativtagerne til Formel 1 i København, Lars Seier Christensen og Helge Sander, svaret. Det gjorde de til en paneldebat med BTs læsere i Pilestræde i København.

»Der er en lang række problemstillinger, der skal løses. Men for vores egen skyld og for overblikkets skyld prøver jeg hele tiden at knytte det op til fire spor. Det er London - med at få licensen fra Formel 1 - det er København og tilladelsen til at køre, det er regeringen med at få et offentligt tilskud og et afsæt til at arrangere løbet, og så er det den private del, hvor vi skal have nogle midler ind,« løde det fra Helge Sander, der er manden bag ideen om et Formel 1-løb i København.

Licensen for Formel 1-organisationen er endnu ikke på plads, og det samme gælder den endelige tilladelse fra Københavns Rådhus. Herfra var det blot et 'ok' til at gå videre med planerne, der landede i sidste måned. Regeringen skal spytte penge i kassen, og det samme skal private investorer, så der til sidst er i omegnen af en halv milliard i kassen. Det er beløbet, som Lars Seier vurderer realistisk skal lande, hvis ikke bremserne klodses for, at en af verdens største sportsbegivenhed lander i Danmark.

Det er de store linjer, der skal på plads. Og så er der de små. Tirsdag var Helge Sander til møde i Kulturministeriet, hvor overraskelser dukkede op.

»Jeg har været i det offentlige politiske system i mange år, men der er alligevel mange ting, der overrasker mig. Jeg blev overrasket over, at vi skal igennem sikkerhedsforanstaltninger med PET (det kræver bl. a en sikkerhedsgodkendelse at komme ind på Christiansborg, som også er tiltænkt en rolle ved løbet, red.). Det må vi simpelthen have løst. Det bliver sikkert et politisk problem, hvor vi må bede justitsministeren gå ind og dispensere på eksempelvis på Ridebanen og på Christiansborg. Folketinget holder jo ferie i august og september, og statsministeren står sikkert blandt publikum, hvis jeg kender ham ret. Det er sådan nogle ting, hvor vi må skabe forståelse for, at det SKAL løses,« sagde han.

Det er nogle af forhindringerne i forhold til et Formel 1-løb i København. Heldigvis er der også ting, der peger den rigtige vej. Så optimismen er intakten hos initiativtagerne til det, der i givet fald bliver den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk jord.