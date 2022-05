Så er den gal i Formel 1-feltet!

I Australien fik kørerne en løftet pegefinger fra løbsdirektør Niels Wittich om, at der var visse påklædningsregler, der bare SKAL følges i motorsportens kongeklasse.

Det vil Sebastian Vettel og Lewis Hamilton blæse på.

Der er regler for alt fra smykker til underbukser, og det var lige præcis de to genstande, som fik opmærksomhed fredag aften.

Underwear model Seb?

Lewis Hamilton, som har vundet verdensmesterskabet syv gange, tog så mange smykker på som muligt, da han gik til pressekonference - bl.a. tre ure.

»Vi er kommet så langt med denne sport, og det her er så lille en ting,« siger Hamilton, der også har kontaktet det internationale motorsportsforbund, FIA, for at få dem til at lempe reglerne.

Den firedobbelte VM-vinder Sebastian Vettel gik skridtet videre.

Iført fuld kørerdragt gik han på gridden med underbukser ud over dragten. Et syn for guder...

Pierre Gasly talte ligeledes om irettesættelsen af kørernes udseende og påklædning og tilføjede, at han selv bar et religiøst objekt, som han ville føle sig komfortabel uden.

Første træning er netop slut i Miami, og selvom man ikke skal lægge for meget i den, så var det værd at notere sig, at Mercedes-racerne så langt bedre ud end tidligere på sæsonen.

Kevin Magnussen satte niendebedste tid og skal i ilden igen senere denne fredag aften, hvor anden træning venter.