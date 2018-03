Den nye sikkerhedsbøjle, der er monteret på Formel 1-bilerne, og som er bedre kendt som 'halo' eller 'glorie', deler endnu en gang vandene mellem de store stjerner.

For første gang fik Formel 1-kørerne i weekendens grandprix i Melbourne for alvor lov at køre med den nye bøjle, der er monteret på bilerne for at forbedre hovedbeskyttelsen.

Men beskyttelse betyder altså ikke alt, hvis man spørger weekendens nummer to, Lewis Hamilton, der er frustreret over, at det bliver sværere at se hans hjelm, som han går meget op i at få designet.

»Det er nærmest meningsløst at male hjelmene nu, så jeg overvejer at droppe malingen på min egen,« siger Lewis Hamilton ifølge Crash.

Således så Lewis Hamiltons hjelm ud under weekends granprix i Melbourne. Foto: Diego Således så Lewis Hamiltons hjelm ud under weekends granprix i Melbourne. Foto: Diego

Mens den britiske verdensmester er bange for, at halo'en kommer til at betyde, at det bliver svært at se forskel på kørerne, og at hans hjelm ikke vil blive lagt ligeså meget mærke til, har konkurrenten Kimi Raikkonen efter Australiens Grand Prix et andet syn på sagen.

»Jeg synes bare, at den (halo'en, red.) hjalp, fordi der var sol. Når solen står rigtigt i forhold til bøjlen, blokerer den for solen og sørger for, at man ikke bliver blændet,« siger Ferrari-køreren, der blev nummer tre ved weekendens grandprix, ifølge ESPN.

Ligesom Kimi Raikkonen er hans tyske holdkammerat Sebastian Vettel, der tog sejren i Australiens Grand Prix foran Lewis Hamilton, også positivt stemt over for Formel 1-bilernes nye glorie.

»Jeg synes kun, at det er en fordel her, og det er mere sikkert. Det kan godt være, at folk ikke kan lide, hvordan det ser ud, men det kan komme til at gøre en stor forskel en dag, og det er en god ting. Under løbet var det ikke et problem, og som Kimi (Raikonnen, red.) sagde, hjalp det endda,« lyder ifølge ESPN fra Sebastian Vettel,

Det eneste problem, han oplevede, var, at det var svært at se tilskuerne på tribunerne ordentligt under hans sejrsrunde. Og så kommer han endda med løsningsforslag til problematikken om, at det er sværere at kende forskel på kørerne.

»Vi burde få lov selv at designe halo'en. Vi kan ikke forhandle om, hvor den skal placeres - vi kan ikke bag sætte den bag på bilen.«

Allerede i sommer kunne BTs Formel 1-korrespondent rapportere, hvordan Kevin Magnussen i forbindelse med Ungarns Grand Prix fik ’nærmest legende-status blandt de oldschool kollegaer i mediecentret’, da den danske Haas-kører bramfrit talte mod halo-nyskabelsen med ordene:

»Jeg er imod – sådan skal Formel 1 ikke være. Der er en grænse for, hvor sikkert Formel 1 skal være, hvis det også skal være spændende,« lød det fra danskeren ved den lejlighed.

Ved årets første test på Circuit de Catalunya gentog danskeren kritikken på lige så åbenhjertig vis.

»Den er bare irriterende. Grim! Og den gør det svært at komme ind og ud af bilen. Og få rattet af og på. Halo er bare bøvlet!« beskrev Kevin Magnussen og kom så også med en forudsigelse, der vakte opsigt i mange medier verden over:

»På baner med store niveauforskelle som Spa-Francorchamps i Belgien eller Austin i USA, kan det blive svært at se, hvis en konkurrent er kørt af banen oppe ad bakken. Men det må vi se, når vi kommer til de baner.«

Også Mercedes-boss Toto Wolff har for nylig sagt, at han har lyst til ’at skære halo-bøjlen af med en motorsav’.