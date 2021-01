Hun hedder Kelly Piquet. Og hvis efternavnet ringer en klokke, så gætter du helt rigtigt.

Hun er nemlig barn af den legendariske brasilianske racerkører Nelson Piquet. Men endnu vigtigere så har hun og Red Bull-køreren Max Verstappen netop offentliggjort deres nye kærlighed på Instagram.

Her har både 23-årige Max Verstappen og 32-årige Kelly Piquet erklæret deres kærlighed offentligt for første gang.

»Kærlighed er det, der får verden til at snurre. Godt nytår og masser af kærlighed,« skriver Kelly Piquet til to billeder.

På det ene står hun med Max Verstappen, mens hun på det andet står med sin bror, sin mor og sin datter Penelope. Datteren har dermed fået sig en papfar, men den halvandet år gamle pige har dog allerede en kendt far.

Det er nemlig Max Verstappens Formel 1-konkurrent Daniil Kvyat, der er Kelly Piquets ekskæreste og far til deres fælles datter. De to var i et parforhold fra midten af 2016 til slutningen af 2019, og i sommeren 2019 fik de altså en datter sammen.

Men kærligheden har Kelly Piquet nu fundet igen i Max Verstappen, og de to har det tilfælles at være barn af en sand Formel 1-stjerne. For mens Kelly Piquets far, Nelson Piquet, var en stjerne i Formel 1-feltet i 80erne, blev Jos Verstappen en del af feltet i midten af 90erne.

Nu kan de så mødes til familiefødselsdagene fremover.