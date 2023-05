En køretur har fået de sociale medier til at koge over med spekulationer om superstjernernes forhold.

Formel 1-stjernen Lando Norris er blevet set køre rundt i Monaco sammen med modellen Margarida Corceiro.

Det sker blot få måneder efter, at han slog op med sin ekskæreste Luisinha Oliveira, mens portugisiske medier fortæller om et brud mellem Corceiro og fodboldstjernen João Felix.

Nu bryder Lando Norris tavsheden til The Sun. Se et billede af episoden nederst.

João Felix og Margarida Corceiro i 2019. Foto: Giuseppe CACACE Vis mere João Felix og Margarida Corceiro i 2019. Foto: Giuseppe CACACE

»Hvis jeg ønskede at skjule noget, føler jeg, at jeg kunne skjule det – men jeg prøver ikke at skjule noget som helst,« siger McLaren-køreren.

Den 23-årige racerkører blev set køre rundt i Monaco med Margarida Corceiro på bagsædet i en gammel lyseblå Fiat 500 cabriolet.

Ifølge The Sun skriver medier i Portugal, at Corceiro og Chelsea-stjernen João Felix er gået fra hinanden for nylig. Det er ikke bekræftet af parret.

Lando Norris kan dog kun grine ad rygterne om, at han og Corceiro skulle have noget kørende.

Lando Norris med ekskæresten Luisinha Oliveira sidste år. Foto: HOCH ZWEI Vis mere Lando Norris med ekskæresten Luisinha Oliveira sidste år. Foto: HOCH ZWEI

»Jeg har ikke prøvet at skjule noget, når jeg er taget på restaurant. I kan gøre, hvad I vil.«

»Jeg ved, at der er så mange formodninger, bare fordi jeg bliver set med nogen. Det er morsomt,« siger han.

»Jeg har ikke lyst til bare at sidde hjemme hele dagen og sidde med min computer.«

»Men det ser ud til, at jeg åbenbart ikke kan have venner nu om dage. At jeg ikke kan blive set med nogen uden på en eller anden måde at være i et forhold.«