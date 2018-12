Daniel Ricciardo sendte chokbølger igennem Formel 1-verdenen, da han pludselig annoncerede sit stop hos Red Bull. Han skulle videre, men ikke til hverken Ferrari eller Mercedes.

Han skulle til Renault. Og splittet med Red Bull var uundgåeligt.

Australieren ville bare væk fra det team, der de seneste år har været blandt de tre bedste i Formel 1.

»Vi kiggede på det, og jeg mener, at vi gjorde alt, hvad vi overhovedet kunne, for at beholde ham. Han sagde rent faktisk det her - han slog op på helt klassisk manér - ‘det er ikke dig, det er mig!’. Og jeg tror, at han helt reelt gerne ville have en ny udfordring,« fortæller Red Bull-boss Christian Horner til Autosport.

Daniel Ricciardo og Red Bull-boss Christian Horner. Foto: Mark Thompson Vis mere Daniel Ricciardo og Red Bull-boss Christian Horner. Foto: Mark Thompson

Daniel Ricciardo har længe været anset som en af Formel 1-feltets dygtigste kørere. Men Christian Horner tror, at australieren trods den status alligevel har følt sig truet af den 21-årige teamkammerat Max Verstappen.

Den unge hollænder satte i 2018 Ricciardo til vægs med 249 point mod australierens 170 point.

»Jeg tror også, at han muligvis var bekymret omkring sin værdi, når han kiggede på Max’ (Verstappen, red.) udvikling, og han var sikkert også usikker på Honda (Red Bulls nye motor i 2019, red.) på det tidspunkt,« siger Christian Horner.

Og han køber ikke ind på, at der skulle være forskelsbehandling på teamet.

Daniel Ricciardo kaster sig i poolen, efter han vandt Monacos Grand Prix i maj. Foto: BORIS HORVAT Vis mere Daniel Ricciardo kaster sig i poolen, efter han vandt Monacos Grand Prix i maj. Foto: BORIS HORVAT

»Den kører, som er nummer et på det her hold, er ham, der er forrest på banen. Det er den simple regel. Og der er nul favorisering af en kører frem for en anden i den måde, vi styrer holdet. Daniel vil fortælle jer det samme.«

Forskelsbehandling eller ej så er Daniel Ricciardo fortid hos Red Bull.

Og selvom chefen fortæller, at man gjorde alt for at holde på Ricciardo, sendes han alligevel af sted med en lille spids bemærkning.

»Mexico var første gang, at Daniel udkvalificerede Max siden Monaco. Max’ præstationer i kvalifikationerne har været enorme, og det var muligvis en del af Daniels beslutning om fremtiden,« siger Christian Horner.