Den førende i kampen om verdensmesterskabet i Formel 1 er formentlig vant til at blive stoppet på gaden af fans, der vil have autografer og billeder.

Derfor lignede det også en helt normal aften for Charles Leclerc, da han sammen med sin træner og nogle venner gik på gaden i den italienske by Viareggio mandag aften.

Her blev han genkendt af fans, der stoppede gruppen for at få sig et lykkeligt minde.

Men midt i menneskemængden, der blev større og større, befandt sig også en person med skumle hensigter.

Uden nogen opdagede det, lykkedes det nemlig for en tricktyv at snuppe et ur fra Formel 1-stjernens håndled.

Det skriver motorsportsmediet Autosport.

Det dyre Richard Mille-ur skulle koste 320.000 dollars – cirka 2,2 millioner kroner.

Richard Mille har igennem længere tid sponsoreret Charles Leclerc, ligesom det schweiziske urfirma også er officiel partner til Ferrari, som Leclerc kører for.

Sidste sommer fik en anden Formel 1-stjerne, Lando Norris, også stjålet et Richard Mille-ur efter EM-finalen på Wembley.

Leclercs personlige træner, Andrea Ferrari, har i et opslag på Instagram langet ud efter bystyret i Viareggio, for ikke at have ordentlig gadebelysning på den gade, hvor røveriet fandt sted.

Monegaskeren, der i sidste uge var at finde på tilskuerpladserne til den store tennisturnering i hjemlandet Monaco, har fået en fremragende start på Formel 1-sæsonen med to sejre og en andenplads i de første tre løb.

Søndag skal han forsøge at fortsætte de gode takter, når årets fjerde grandprix køres på Imola-banen i Italien, mens Kevin Magnussen skal genfinde den form, han indledte sit comeback med efter et skuffende løb i Australien.