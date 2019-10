Ærlighed.

Det er, hvad der nu kan komme til at koste Formel 1-stjernen Max Verstappen dyrt efter lørdagens kvalifikation ved Mexicos grandprix.

Hollænderen var ellers ustoppelig på banen i Mexico og kørte sig ind i suverænt bedste tid. Men nu indrømmer han på et pressemøde, at han ikke satte farten ned for det gule flag undervejs.

»Jeg var opmærksom på, at Valtteri Bottas var kørt galt,« siger Verstappen på pressemødet efter kvalifikationen og indrømmer dermed, at han ikke respekterede det gule flag, da han satte den lynhurtige omgang.

I første omgang så det ellers ikke ud til, at den internationale motorsportsunion (FIA) ville kigge nærmere på hændelsen, men de opsigtsvækkende udtalelser har tilsyneladende fået unionen til at ændre mening.

FIA har nu sat en undersøgelse i gang, meddeler Formel 1 på sin hjemmeside.

Den unge Verstappen virkede ikke synderligt presset af måske at miste sin pole position og svarede hudløst ærligt på spørgsmålene.

»Det er kvalifikation, og man går efter det. Som jeg allerede har sagt: Hvis de vil slette omgangen, så slet omgangen.«

Det gule flag kom op, efter Valtteri Bottas smadrede sin bil ind i barrieren i et sving.