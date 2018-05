Kimi Räikkönen er under beskydning fra en canadisk kvinde, der anklager ham for seksuel chikane. Den finske Formel 1-kører benægter beskyldningerne og har politianmeldt kvinden.

Det skriver The Canadian Press.

Om en halvanden uge rammer Formel 1-cirkusset Canada, når Montreal lægger asfalt til Canadas Grand Prix. Op til grandprixet har en kedelig historie dog ramt Formel 1 og særligt Ferraris Kimi Räikkönen.

Ifølge en canadisk servitrice skal den 38-årige finne have befølt hende, da Formel 1-feltet lagde vejen forbi Montreal i 2016. På en blog forklarer kvinden uden eksplicit at nævne Räikkönens navn, at han rørte hendes bryster, mens en af hans venner rørte hendes underliv, da de skulle betale en regning.

Kimi Räikkönen skriver autografer i forbindelse med grandprixet i Monaco. Foto: BORIS HORVAT Kimi Räikkönen skriver autografer i forbindelse med grandprixet i Monaco. Foto: BORIS HORVAT

Ferrari-køreren og hans advokater hævder dog, at der er tale om afpresning og chikane. En af Kimi Räikkönens advokater, der ønsker at være anonym, forklarer til The Canadian Press, at Formel 1-stjernen hævder hverken at kende eller have rørt servitricen. Derfor har de meldt kvinden til politiet i Montreal.

Kvindens advokat Jamie Benizri fortæller, at de er chokerede over reaktionen fra Räikkönen-lejren.

»Når man står over for beskyldninger af den karakter, er vi selvfølgelig chokerede og foruroligede over, at det er reaktionen,« siger han til nyhedsbureauet.

Advokaten vil ikke komme nærmere ind på det præcise beløb, som kvinden søger i kompensation, men Räikkönens advokater kalder ifølge The Canadian Press beløbet for ekstremt højt.

Den finske Ferrari-kører under et pit stop i træningen i Monaco. Foto: YOAN VALAT Den finske Ferrari-kører under et pit stop i træningen i Monaco. Foto: YOAN VALAT

Ifølge nyhedsbureauet blev politianmeldelsen indgivet mandag, og Jamie Benizri fortæller, at hans klient vil samarbejde med efterforskerne og fortælle sin version af begivenhederne til politiet.

Politiet i Montreal vil ikke kommentere på historien.

Kimi Räikkönen ligger lige nu nummer fem i den samlede VM-stilling.