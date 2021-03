Formel 1-sæsonen 2021 startede med … en sandstorm.

Årets eneste vintertest afvikles i Bahrain, hvor sæsonens første løb køres 28. marts, og her prægede en mindre sandstorm fredagen.

Sandørkenen omkring Sakhir-banen gjorde asfalten glat, og omgangstider fra vintertest er i alle tilfælde sjældent repræsentative for styrkeforholdet i resten af sæsonen.

Men det var markant, at feltets to største teams, Mercedes og Ferrari, begge havde tekniske problemer med deres nye 2021-modeller. Hos Mercedes nåede Valtteri Bottas kun lige ud af pitten, inden gearkassen brød sammen, og han blev i garagen det meste af formiddagen. Da verdensmester Lewis Hamilton overtog bilen efter frokost, satte han blot 10.-bedste tid af de 17 kørere, der kom på banen.

Christian Lundgaard var tidligere på ugen hurtigst af alle i Formel 2-vintertesten Foto: FIA Formula 2 Vis mere Christian Lundgaard var tidligere på ugen hurtigst af alle i Formel 2-vintertesten Foto: FIA Formula 2

Charles Leclerc stoppede ude på banen med et uspecificeret teknisk problem i sin Ferrari og sluttede på 11.-pladsen.

Max Verstappen (Red-Bull-Honda) satte dagens hurtigste tid foran Lando Norris (McLaren-Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) og Lance Stroll (Aston Martin).

Kevin Magnussens tidligere team Haas var som ventet langsomst af alle med Nikita Mazepin og Mick Schumacher på 15.- og 16.-pladsen foran Bottas, der kun nåede seks omgange.

Mine forberedelser har ikke taget skade Fernando Alonso

Fernando Alonso, der gør comeback i Formel 1 hos Alpine efter to års pause, kommer først på banen lørdag. Den 39-årige spanier var for et par måneder siden involveret i et trafikuheld, hvor han fik beskadiget sine tænder og kæben. Skaderne holdt ham ude af en privat Alpine-test i februar, hvor han blev afløst af danske Christian Lundgaard.

Nu er Alonso klar:

»Der er ingen problemer – jeg har trænet, som jeg plejer i de seneste uger, og jeg har været i vores simulator. Mine forberedelser til sæsonen har ikke taget skade,« siger Alonso, der efter sæsonen skal have fjernet en indopereret metalskinne i kæben.

Christian Lundgaard var for øvrigt på Bahrain-banen tidligere på ugen, hvor han slutter Formel 2-seriens vintertest som hurtigste kører. Formel 2 starter ligesom Formel 1 sæsonen i Bahrain om 14 dage.