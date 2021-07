Sidste weekend blev McLaren-Mercedes' Lando Norris frarøvet sit ur efter EM-finalen i fodbold på Wembley Stadium. Røveriet medførte omfattende mediedækning, men det var langtfra første gang, en Formel 1-kører blev udsat for en forbrydelse.

Og i en sport, der har været udsat for både mord og kidnapning, hører røveri til i den milde afdeling.

Argentineren Juan Manuel Fangio var Formel 1's første superstar. Han vandt fem VM-titler, og i 1958 var han regerende verdensmester, da han startede sæsonen med et sportsvognsløb i Cuba. Her bekæmpede Fidel Castros oprørere den siddende præsident Battista, og den regerende Formel 1-verdensmester blev en brik i det politiske spil.

Aftenen før løbet gik en af Castros folk ind i receptionen på Hotel Lincoln, trak en pistol og tvang Fangio med ud i en ventende bil. Oprørerne holdt Fangio fanget i 24 timer, inden de frigav ham tæt ved den argentinske ambassade. Kidnapningen fik massiv mediedækning over hele verden og var en medvirkende årsag til, at Castro og hans folk få måneder senere overtog magten i Cuba.

Den regende verdensmester, Juan Manuel Fangio, blev i 1958 kidnappet af Fidel Castros oprørere i Cuba. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Den regende verdensmester, Juan Manuel Fangio, blev i 1958 kidnappet af Fidel Castros oprørere i Cuba. Foto: Grand Prix Photo

»De behandlede mig godt – de var pæne og høflige unge mennesker,« fortalte Fangio senere om sine kidnappere.

Hans Herrmann var i 1950erne teamkammerat med Fangio hos Mercedes. Efter karrieren opbyggede han et succesrigt firma, der producerede biltilbehør. Da han i 1991 efter en julefrokost hos Mercedes sammen med sin hustru vendte hjem til villaen i udkanten af Stuttgart, blev han mødt af tre maskerede mænd.

De bandt fruen i kælderen og kørte afsted med Herrmann, der blev smidt ned i bagagerummet i sin egen bil. Kidnapperne krævede en løsesum på en million D-mark, men fru Herrmann kunne kun skaffe 300.000. Da de fik pengene, fortalte de, at Herrmann stadig lå i bagagerummet i bilen, der var efterladt på en nærliggende parkeringsplads.

Hans Herrmann slap uskadt fra kidnapningen, der aldrig er blevet opklaret.

Jenson Button slap i 2009 heldigt fra et røveri- og kidnapningsforsøg i Brasilien. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Jenson Button slap i 2009 heldigt fra et røveri- og kidnapningsforsøg i Brasilien. Foto: Grand Prix Photo

I 2009 blev den regerende verdensmester, Jenson Button, udsat for et røveri- og kidnapningsforsøg i Sao Paulo. Han var efter træningen til Brasiliens Grand Prix på vej tilbage til sit hotel, da banditter med trukne våben omringede hans bil ved et lyskryds.

Sao Paulo var berygtet for omfattende kriminalitet, og Buttons team, McLaren-Mercedes, havde taget sine forholdsregler. Bilen, Button sad i, var skudsikker og havde en specialuddannet chauffør bag rattet. Han gav omgående gas, og selvom han i undvigemanøvren ramte seks andre biler, slap han og Button væk fra forbryderne.

To Formel 1-kørere er blevet myrdet.

I 1981 dukkede den stort set ukendte colombianer Ricardo Londono op til vintertesten før Brasiliens Grand Prix. Han havde hverken Formel 1-erfaring eller superlicens, men penge nok til at få chancen i det lille Ensign-team.

Ricardo Londono mødte op i pitten med tre kammerater, der viste sig at være på USAs 'Most Wanted'-liste over narkosmuglere. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Ricardo Londono mødte op i pitten med tre kammerater, der viste sig at være på USAs 'Most Wanted'-liste over narkosmuglere. Foto: Grand Prix Photo

Londono leverede faktisk overraskende gode omgangstider inder testen, men FIA ville ikke udstede den nødvendige licens til colombianeren. Officielt fordi han manglede erfaring – uofficielt fordi der var opstået tvivl om, hvor hans penge kom fra.

Det viste sig, at tre af de alvorligt udseende kammerater, som Londono havde med til testen, var blandt USAs 'most wanted' i forbindelse med narkosmugling.

Londono forsvandt fra Formel 1 lige så hurtigt, som han var dukket op, men i 2009 var han igen i overskrifterne. Han blev sammen med sine to livvagter dræbt i det, de lokale medier i Colombia kaldte et narkoopgør.

Sydafrikaneren Jackie Pretorius, der stillede op i sit hjemlands grandprix fire gange, blev samme år dræbt af indbrudstyve i sit hjem i Johannesburg. Seks år tidligere havde hans kone Shirley mistet livet under lignende omstændigheder i samme hus.