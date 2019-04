Den tidligere Formel 1-chef Bernie Ecclestone er uden tvivl en mand med legendestatus i Formel 1. Men i øjeblikket er han ikke en populær mand.

I hvert fald ikke, hvis man spørger Michael Schumachers tidligere manager, Willi Weber, der stiller sig uforstående over for en udtalelse af Bernie Ecclestone i et nyligt interview.

For hvad der skulle have været et interview om Michael Schumachers store bedrifter i Formel 1, endte med at få et helt andet efterspil.

I interviewet endte Bernie Ecclestone nemlig med at tale om Michael Schumachers - måske mere - tvivlsomme valg på asfalten.

88-årig Bernie Ecclestone var præsident for Formel 1 i en lang årrække og stoppede i 2017. Foto: HELMUT FOHRINGER Vis mere 88-årig Bernie Ecclestone var præsident for Formel 1 i en lang årrække og stoppede i 2017. Foto: HELMUT FOHRINGER

»Skandalerne skabte en masse opmærksomhed, men ikke den rigtige slags. Det var godt for Formel 1, men ikke så godt for ham selv (Michael Schumacher, red.). Derfor mener jeg ikke, han kendte grænserne i sporten,« fortalte Bernie Ecclestone til tyske Sport Bild.

Det antages, at Ecclestone særligt henviser til det sammenstød, Schumacher havde med racerkøreren Jacques Villeneuve i 1997 i Jerez. Sammenstødet resulterede i, at Michael Schumacher efterfølgende blev diskvalificeret fra løbet.

Men Will Weber mener ikke, at Bernie Ecclestones udtalelse er acceptabel på grund af den helbredsmæssige tilstand, Michael Schumachers befinder sig i på nuværende tidspunkt. Det skriver engelske Independent.

»Som racerkører er du nødt til bare at køre derudad - og nogle gange over grænserne. Ingen vidste det bedre end Michael, og det ved Bernie også,« lydet det fra Will Weber, som tilføjer:

Michael Schumacher blev 50 år i 2019. Han vandt sin seneste Formel 1-titel i 2004. Foto: CAREN FIROUZ Vis mere Michael Schumacher blev 50 år i 2019. Han vandt sin seneste Formel 1-titel i 2004. Foto: CAREN FIROUZ

»Michael løftede Formel 1 til et sted, det aldrig har været før og aldrig vil være igen. Men nu taler han (Bernie Ecclestone, red.) sådan om Schumacher på et tidspunkt, hvor han ikke kan tale for sig selv og give et modsvar,« lyder det undrende fra Will Weber.

Offentligheden har endnu ikke set noget til Michael Schumacher, siden han var ude for en alvorlig skiulykke i 2013.

Det vides kun, at Michael Schumacher i dag opholder sig i familiens hjem nær Genevesøen i Schweiz.

Michael Schumacher besidder rekorden for flest Formel 1-titler med sine syv trofæer.