Den tidligere Formel 1-verdensmester Niki Lauda er blevet opereret torsdag i hjemlandet Østrig.

Den 69-årige østriger og delvise holdejer af Mercedes-holdet har fået en lungetransplantation.

Det skriver flere motorsportsmedier, heriblandt Autosport, der citerer hospitalet, som Niki Lauda er blevet opereret hos.

'Grundet alvorlige problemer med lungerne var Niki Lauda nødt til at få en lungetransplantation på AKH Wien. Transplantationen blev udført problemløst af Walter Klepetko, overlege for thoraxkirurgi, og Konrad Hotzenecker,' lyder det i en udtalelse fra hospitalet.

Niki Lauda tog til Wien for snart to uger siden efter angiveligt at være blevet syg med en sommerinfluenza på ferie på Ibiza, skriver f1i.com. Han var ikke til stede ved Ungarns Grand Prix i den seneste weekend, mens han heller ikke var til stede ved Grand Prix'et i Tyskland weekenden før.

I 2005 fik Lauda en nyretransplantation, hvor han fik sin hustrus nyre. Siden da er han blevet betegnet som en 'høj risiko-patient'.

Niki Lauda blev verdensmester tre gange (1975, 1977 og 1984). Han er desuden kendt for sin voldsomme ulykke i 1976, der har efterladt ham med store ar i ansigtet på grund af branden, der brød ud i hans Ferrari. Lauda har officielt en rolle som 'non-executive chairman' hos Mercedes, mens han ejer 10 procent af Formel 1-holdet.