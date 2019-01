Der er gode nyheder hjemme hos den tidligere Formel 1-kører Jenson Button.

'Brittny og jeg kan med glæde annoncere, at der kommer et nyt familiemedlem, der har fået sit første sæde. Se hvor behageligt det ser ud'.

Sådan skriver Jenson Button selv i et opslag på Instagram, hvor han har delt et scanningsbillede, med henvisning til at det ligner, den lille sidder ned i maven.

Også 28-årige Brittny Button har delt den lykkelige nyhed på det sociale medie. Og i sin historie på Instagram har hun også delt et billede hvor hun har sat en racerbil ind.

Vis dette opslag på Instagram Brittny & I are Delighted to announce the new edition to the family currently having his first seat! Look how comfy he looks! #babybutton Et opslag delt af Jenson Button (@jensonbutton_22) den 17. Jan, 2019 kl. 5.35 PST

'Baby kunne ikke vente på, vi blev gift. Han er kommet tidligt,' skriver Brittny, der siden juni 2018 har været forlovet med den tidligere Formel 1-kører.

Og som hendes tekst antyder, havde de to egentlig planlagt et bryllup uden en baby, men sådan bliver det altså ikke.

Parret har været sammen siden marts 2016. Samme år - i september - meddelte Jenson Button, at han ville stoppe med at køre Formel 1, og at han ved årets udgang ville opgive sit sæde hos McLaren.

Udover Mc Laren nåede han blandt andet at køre for Williams, Renault og Brawn. Sidstnævnte vandt han mesterskabet med i 2009.