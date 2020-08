Den danske Formel 1-lærling Christian Lundgaard leverede en ny stor præstation, da han søndag blev nummer to i syvende afdeling af FIA's Formel 2-mesterskab på Silverstone-banen i England.

Efter en fjerdeplads i lørdagens løb startede danskeren fra femte position. Men en kanonstart gik han allerede på de første meter op på andenpladsen, men her kom han kort før afslutningen under pres.

Da der med kun tre omgange tilbage kom safety car på banen, valgte Lundgaards team, ART Grand Prix, at skifte danskerens dæk. Det var en modig beslutning, der gav bonus: Selv om Lundgaard på grund af pitstoppet faldt tilbage på femtepladsen, kunne han på sine friske dæk igen køre sig frem til andenpladsen på de to omgange, der resterede, da løbet blev givet frit.

»Jeg havde ikke regnet med at blive kaldt i pit, men nu er jeg rigtig glad,« sagde Lundgaard efter løbet, hvor han også scorede to bonuspoint for at køre hurtigste omgang.

»Vi scorede vigtige point både lørdag og søndag. Begge dage kunne måske have givet en lille smule mere, men alt i alt er jeg rigtig tilfreds,« fortsatte Lundgaard, der med resultaterne på Silverstone stadig ligger på tredjepladsen i den samlede stilling, men med betydelig kortere afstand til de to førende.

Frederik Vesti scorede i FIA's Formel 3-mesterskab to femtepladser på Silverstone og ligger også på femtepladsen i mesterskabet.

Både Formel 2- og Formel 3-kørerne afvikler i næste weekend endnu en afdeling på Silverstone.