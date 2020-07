Kørerne markerede deres støtte til kampen mod racisme inden søndagens Formel 1-løb i Østrig, hvor de gik ned på knæ og bar trøjer med skriften 'End racism'.

Men seks af de i alt 20 kørere render alligevel med en størstedelen af opmærksomheden, for de nægtede nemlig at gå på knæ.

Det drejer sig om kørerne Charles Leclerc, Carlos Sainz, Danil Kvyat, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen og Max Verstappen.

Nu har to af kørerne dog efterfølgende forklaret på Twitter, hvorfor de ikke gik på knæ ligesom flere af deres kolleger.

Lewis Hamilton gik på knæ og havde iført sig en 'Black Lives Matter'-trøje. Andre var iført en trøje med skriften 'End Racism'. Foto: POOL Vis mere Lewis Hamilton gik på knæ og havde iført sig en 'Black Lives Matter'-trøje. Andre var iført en trøje med skriften 'End Racism'. Foto: POOL

»Alle 20 kørere står sammen med deres hold imod racisme og fordomme, og omfavner samtidigt principperne om mangfoldighed, lighed, inklusion og understøtter Formel 1s og FIAs engagement,« skriver Charles Leclerc og tilføjer:

»Jeg tror på, at det der betyder noget, er fakta og adfærdet i dagligdagen, fremfor en formel gestus, der ville kunne opfattes som værende kontroversiel i nogle lande. Jeg vil ikke gå på knæ, men det betyder ikke, at jeg er mindre engageret end andre i kampen mod racisme,« lyder det fra monegaskeren, der kører for Ferrari.

Også den hollandske Red Bull-kører Max Verstappen har lavet et opslag på Twitter, hvor han forklarer, hvorfor han valgte at blive stående i modsætning til flertallet af kørerne.

»Jeg er meget engageret i lighed og i kampen mod racisme. Men jeg mener, alle har ret til at udtrykke sig på et tidspunkt og på en måde, der passer dem,« skriver han og fortsætter:

Nogle af kørerne viste deres støtte til kampen mod racisme ved at knæle. Andre blev stående bag et stort banner med skriften 'End Racism'. Foto: DAN ISTITENE Vis mere Nogle af kørerne viste deres støtte til kampen mod racisme ved at knæle. Andre blev stående bag et stort banner med skriften 'End Racism'. Foto: DAN ISTITENE

»Jeg vil ikke gå på knæ i dag, men jeg respekterer og støtter de personlige valg, som hver enkelt kører tager,« skriver Verstappen.

Dagens løb på Red Bull Ring i Østrig endte med en sejr til finske Valtteri Bottas fra Mercedes.

Kevin Magnussen måtte udgå efter blot 26 omgange af løbet med en teknisk defekt på sin Haas-racer.