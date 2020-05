Formel 1-holdene er nået til enighed om en økonomisk spændetrøje, der bliver strammere og strammere de kommende år.

Det skriver BBC.

Fra 2021 var der for længst indført et budgetloft på 175 millioner dollar svarende til 1,2 milliarder kroner i et forsøg på at mindske afstanden mellem holdene i toppen og bunden af Formel 1.

Som følge af coronakrisen har de ti hold i motorsportens kongeklasse de sidste par måneder talt om at skære yderligere 30 millioner dollar (204 millioner kroner) af loftet i næste sæson.

Det er holdene nu blevet enige om, skriver BBC.

Det betyder, at budgetloftet i 2021 vil være på 145 millioner dollar - eller omkring én milliard kroner.

Samtidig skriver BBC, at budgetloftet falder til 140 millioner dollar i 2022 og til 135 millioner dollar i årene fra 2023 til 2025.

For at skabe endnu mere konkurrence, så er Formel 1-holdene også blevet enige om at indføre en række fordele til de dårligste hold og handicap til de bedste hold.

Der bliver således indført begrænsninger for, hvor mange penge de bedste hold må bruge på det område, der hedder "research and development", der blandt andet omhandler aerodynamik.

Ud fra en given økonomisk ramme, som holdene maksimalt må bruge på "research and development", kan det bedste hold i 2020-sæsonen blot bruge 90 procent i 2021.

Det næstbedste hold må bruge 2,5 procent mere og så fremdeles. Det betyder, at det dårligste hold kan bruge hele 112,5 procent på "research and development", skriver BBC.

Fra 2022-sæsonen udvides ordningen, der har til hensigt at øge den sportslige konkurrence.

Det betyder, at det bedste hold fra 2022 blot må bruge 70 procent på "research and development", mens det dårligste hold kan bruge 115 procent. Intervallerne øges fra 2,5 til 5 procent.

BBC skriver, at ændringer skal godkendes af Den Internationale Motorsportsunion (FIA) i næste uge, men at det forventes at være en formalitet.

2020-sæsonen er endnu ikke kommet i gang som følge af coronakrisen.

/ritzau/