Force India har mere end bare pointkampen i Formel 1 at tænke på, efter at holdet er sat under administration.

Force India er blevet sat under administration efter en høring ved en domstol i London.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Formel 1-holdet, der delvist er ejet af Vijay Mallya, er i denne weekend i Ungarns hovedstad, Budapest, hvor det i søndagens grandprix skal kæmpe med om pointene til VM-regnskabet.

Force India repræsenteres i denne sæson af kørerne Sergio Perez og Esteban Ocon, der ligger henholdsvis på 10.- og 11.-pladsen i VM-stillingen.

Beslutningen om administration af holdet kommer ikke umiddelbart som nogen stor overraskelse. Fredag sagde teamchef Otmar Szafnauer, at holdet forventede en form for administration.

»Inden for en uge eller to vil vores økonomiske fremtid blive mere klar, og jeg tror på, at den bliver langt sikrere,« sagde han til Reuters.

Ifølge Reuters er årsagen til udfaldet af høringen blandt andet, at Sergio Perez har mere end 4 millioner dollar eller godt 25 millioner kroner til gode for nogle af Force India-holdets sponsoraftaler.

Desuden skulle motorleverandøren Mercedes også have penge til gode.

Der er blevet spekuleret i, at milliardæren Lawrence Stroll, der er far til Williams-køreren Lance Stroll, vil investere i Force India-holdet med henblik på at tage sin søn med som kører.

Lance Stroll ligger nummer 18 i VM-stillingen, hvor han indtil nu har skrabet fire point sammen.

/ritzau/