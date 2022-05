Sandstrand, lyseblåt vand og store luksusyachter.

Er der noget, der rimer bedre på Miami?

I hvert fald er arrangørerne af weekendens Formel 1-grandprix i 'Magic City' gået all-in på ovenstående autentiske Miami-følelse, når Kevin Magnussen, Max Verstappen og kompagni kommer på besøg.

Sådan næsten da. Se de spøjse billeder nederst i artiklen.

Efter flere års politisk tovtrækkeri for at få motorsportens kongeklasse til den amerikanske metropol er det endelig lykkedes.

Men det lykkedes ikke at få lov til at anlægge banen nær ikoniske Miami Beach, så arrangørerne har måttet skabe løbets egen marina til de store luksusyachter.

Sådan nogle har man nemlig placeret ved siden af banen, hvor man også har anlagt bådebroer, men én vigtig ting mangler.

Azurblåt vand.

Fra lang afstand ligner det jo det, det skal ligne, men man skal ikke hoppe i. Foto: Yaroslav Sabitov/Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Fra lang afstand ligner det jo det, det skal ligne, men man skal ikke hoppe i. Foto: Yaroslav Sabitov/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Blå måtter udgør 'vandet' rundt om bådene, så det i hvert fald ligner en glamourøs Miami-marina, som alle kendisgæsterne kan udfolde sig omkring.

Det falske vand har stjålet al fokus på de sociale medier op til løbet.

»Forestil dig, at du har brugt millioner på at bygge en Formel 1-bane, og så snakker alle om det falske vand i den falske marina hele ugen,« skriver F1-journalist Pablo Elizalde på Twitter.

»Det er så varmt i dag, at jeg hopper en tur i det friske vand … vent lidt, det er ikke ægte vand,« griner Sky Sports' reporter Craig Slater i videoen, som du kan se herunder.

Nothing to see here, just Craig Slater having a swim at the #MiamiGP's fake harbour pic.twitter.com/LB48SQgedq — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 3, 2022

Der er også flere brugere, der har haft den falske marina en tur igennem photoshop.