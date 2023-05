Kevin Magnussen og resten af verdens bedste racerkørere skulle have kæmpet om sejren på den ikoniske Imola-bane i Italien søndag.

Men tidligere på ugen valgte Formel 1 at aflyse grandprixet på grund af de massive oversvømmelser, der har ramt området.

Mindst 14 personer har mistet livet. Tusindvis er tvunget fra deres hjem.

Nu får det katastroferamte område hjælp fra Formel 1 og Ferrari, der hver især sender millioner til nødhjælp i området.

Dele af Imola-banen stod under vand tidligere på ugen. Foto: JENNIFER LORENZINI

Formel 1-organisationen sender 7,5 millioner kroner til nødhjælp. Det samme gør Ferrari, der har hjemme i byen Maranello.

Formel 1 har desuden valgt at donere al den mad og alt det drikke, der egentlig var tiltænkt VIP-gæsterne på Imola.

»Vi må gøre alt, hvad vi kan for at støtte regionen i denne svære tid,« siger Stefano Domenicali, der er præsident for Formel 1, ifølge Autosport. Han er selv fra Imola.

Formel 1-stjernen Yuki Tsunoda har selv været på gaden for at skovle mudder og vand væk i byen Faenza, hvor han og hans hold, AlphaTauri, har hjemme.