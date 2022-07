Lyt til artiklen

Formel 1-ikonet Sebastian Vettel har sat en slutdato for sin vilde karriere i motorsportens fineste klasse. Det meddeler Formula 1 på Twitter.

Den 35-årige flamboyante tysker kan se tilbage på en gloværdig karriere med fire verdensmesterskaber, 53 løbssejre og hele 122 podieplaceringer i Formel 1-klassen.

I en opsigtsvækkende video på Instagram oplyser Sebastian Vettel, at han indstiller karrieren i Formel 1 efter sæsonens sidste løb, der køres i Abu Dhabi 20. november.

»Selv om jeg elsker mit liv på racerbanen, må jeg også tænke på det liv, jeg har udenfor.«

Sebastian Vettel Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Sebastian Vettel Foto: ERIC GAILLARD

Det er den manglende tid med hustruen og parrets to børn, der bliver angivet som hovedårsagen til det pludselige stop.

'Jeg er Sebastian. Jeg er far til tre børn og gift med en vidunderlig kvinde (...) Mit mål i livet har ændret sig,' siger han i den følelsesladede video og fortsætter:

'Engang var fokusset på at vinde løb og kæmpe for mesterskaber – nu er det at se mine børn vokse op. Give mine værdier videre.'

I videoen, som Sebastian Vettel har lagt på sin nyoprettede Instagram-profil, adresserer han også klodens klimaforandringer.

Han medgiver, at han er en del af en sport, der ikke ligefrem har gjort gode ting for klimaet.

'I min passion er der indbygget særlige aspekter, som jeg ikke bryder mig om. Måske bliver de ændret i fremtiden,' siger han og opfordrer – ukonkret – til handling nu:

'Viljen – til at ændre det – skal vokse sig meget større og må føre til handling allerede i dag. Det er ikke nok bare at snakke. Vi har ikke råd til at vente. Der er ikke noget alternativ.'

Sebastian Vettel har tidligere gjort sig bemærket for sin ihærdige klimaindsats, som paradoksalt nok er foregået i en af sportsverdenens mest miljøsvinende idrætsgrene.

Han har eksempelvis samlet skrald fra Formel 1-fans efter et løb i Storbritannien og er også kendt for at tage bilen i stedet for flyveren, når han skal rejse til løb i Europa.

Vettel vandt som Red Bull-kører verdensmesterskabet i 2010, 2011, 2012 og 2013.

Han skiftede siden til Ferrari og kørte for holdet i seks år, inden han rykkede videre til Aston Martin i 2021.

Vettel ligger i denne sæson nummer 14 i VM-stillingen, efter en sæson hvor en sjetteplads indtil videre har været højdepunktet.