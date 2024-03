Præsidenten for Det Internationale Motorsportsforbund (FIA), Mohammed Ben Sulayem, efterforskes for at have påvirket resultatet af sidste års Formel 1-grandprix i Saudi-Arabien.

Det skriver BBC.

Ifølge det britiske medie greb Mohammed Ben Sulayem ind for at få en tidsstraf til Fernando Alonso annulleret.

Oplysningerne om FIA-præsidenten kommer angiveligt fra en whistleblower, skriver BBC, der har set et dokument, der er blevet sendt til forbundets etiske udvalg.

Under det pågældende løb i Saudi-Arabien fik Alonso en straf på ti sekunder, fordi Aston Martin-holdet brød reglerne ved at udføre arbejde på Alonsos bil, mens Alonso endnu afsonede en tidsstraf på fem sekunder.

Straffen betød, at Alonso blev degraderet fra tredje- til fjerdepladsen, men straffen blev kort efter annulleret, så Alonso alligevel sluttede på podiet, hvilket var hans podieplads nummer 100 i karrieren.

Ifølge whistlebloweren var det altså Mohammed Ben Sulayem, der bad om at få straffen annulleret ved at kontakte en vicepræsident i FIA.

Ifølge BBC skal forbundets etiske udvalg bruge fire til seks uger på at behandle anklagerne mod præsidenten.

Mediet tilføjer, at oplysningerne er blevet verificeret af flere personer højt oppe i Formel 1-systemet.

Mohammed Ben Sulayem, som kommer fra De Forenede Arabiske Emirater, blev valgt som FIA-præsident i slutningen af 2021.

/ritzau/