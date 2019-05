Den tyske racerkører Michael Schumacher bliver hovedperson i en ny dokumentarfilm om hans liv.

Det siger producenten bag filmen, Rocket Science, ifølge nyhedsbureauet AP.

Filmen skal instrueres af de tyske instruktører Michael Wech og Hanns-Bruno Kammertöns, som ifølge Rocket Science har fået fuld opbakning til at lave filmen af Schumachers familie.

Dokumentarfilmen vil blandt andet indeholde aldrig før sete interviews med Michael Schumachers far, kone og børn.

Produktionen til filmen 'Schumacher' er endda i fuld gang og er gået ind i sit sidste stadie.

Producenten siger desuden, at man vil tilbyde at sælge filmen til markeder uden for Tyskland ved filmfestivalen i Cannes senere på måneden.

Sabine Kehm, der er Schumacher-familiens talsmand, udtaler ifølge Variety, at hans fantastiske karriere fortjener at blive fejret og tilføjer:

»Vi er glade for, at filmen vil være i hænderne på så ambitiøse professionelle.«

Michael Schumacher blev tilbage i januar 50 år gammel. Foto: AI Project Vis mere Michael Schumacher blev tilbage i januar 50 år gammel. Foto: AI Project

29. december 2013 var Michael Schumacher ude for en alvorlig skiulykke, da han var på skiferie med familien i de franske alper.

Racerkøreren blev erklæret i kritisk tilstand og gennemgik to hjerneoperationer, hvorefter han lå i kunstig koma i 189 dage.

9. september 2014 annoncerede familien så, at han kunne forlade hospitalet i Lausanne og vende tilbage til hjemmet i schweiziske Gland - 254 dage efter sin ulykke.

Siden er der ikke sluppet meget ud om hans tilstand.

Michael Schumacher har rekorden for flest Formel 1-titler og grandprixsejre. Hele syv gange er han blevet kåret til verdensmester og har vundet 91 løb i karrieren.