Det bliver vist ikke meget mere officielt end det her.

Få dage efter, at Formel 1-køreren Mick Schumacher lagde et billede op sammen med den danske model og influencer Laila Hasanovic, har hun nu gjort det samme på sin Instagram-profil.

Billedet viser parret på en båd, hvor sønnen af Formel 1-legenden Michael Schumacher har armene om sin danske udkårne.

Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

Billedet er ledsaget af et 'M' og et hjerte, og den 24-årige tysker har også selv kommenteret billedet med et hjerte.

Lørdag delte Mick Schumacher en story på Instagram, af sin egen hånd og en kvindehånd, der flettede fingre. Søndag delte han så et billede af parret.

Reservekøreren for Mercedes' Formel 1-hold er ikke den første sportsstjerne, Laila Hasanovic kaster sin kærlighed over.

Tidligere har hun datet fodboldstjernen Jonas Wind.

Parret mødte hinanden i 2019, inden landsholdsspilleren og Hasanovic gik hver til sit to år senere.