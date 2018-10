Så gælder det kvalifikationen til søndagens amerikanske grandprix.

Kevin Magnussen fik ikke den bedste optakt, da han i sidste træning sluttede med 13. bedste tid, mens teamkammeraten Romain Grosjean sluttede med 10. bedste tid. Men alt det er lige meget, så længe danskeren viser klassen ved kvalifikationen.

Den foregår på Circuit of the Americas-banen i Austin og du kan følge det hele i LIVE-bloggen her: