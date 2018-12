Michael Schumachers helbredsmæssige tilstand er et af motorsportens store mysterier.

Få mennesker har adgang til den tidligere Formel 1-verdensmester, der i 2013 styrtede på ski. Schumacher slog sit hoved mod en sten. Siden blev han anbragt i kunstig koma i sit hjem i Schweiz, hvor han også i dag plejes døgnet rundt.

Siden ulykken for fem år siden er meget få detaljer sluppet ud om den syv-dobbelte Formel 1-verdensmesters tilstand, da familien ikke ønsker at delagtiggøre offentligheden i det liv, Schumacher nu lever.

Et af de få mennesker, der ser Michael Schumacher er hans tidligere chef hos Ferrari, Jean Todt. 72-årige Todt, der i dag er præsident for det internationale motorsportsforbund FIA, modtog fredag aften en pris for hans livslange virke i motorsporten. Under denne prisoverrækkelse adresserede Todt blandt andet forholdet til Michael Schumacher, som han besøger mindst et par gange om måneden i tyskerens hjem i den schweiziske by Gland.

Jean Todt var Michael Schumachers chef hos Ferrari. Nu besøger han Schumacher mindst et par gange om måneden. Foto: PHILIPPE DESMAZES

»Jeg har billeder hængende af ham overalt på mine kontorer og i mine lejligheder. Jeg husker tiden med Michael som den bedste i mit liv. Vi elsker hinanden, fordi vi skrev et fantastisk eventyr sammen,« sagde Todt.

Tidligere på ugen løftede den tyske ærkebiskop Dr. Georg Gänswein lidt af sløret for, hvordan Schumacher har det, da han fortalte, at den tidligere verdensmester stadig ikke er vågen, men alligevel registrerer andre menneskers selskab.

»Han fornemmer, at der er kærlige folk omkring ham. Folk, der tager sig af ham, og som gudskelov holder den alt for nysgerrige offentlighed på afstand,« sagde ærkebiskoppen ifølge tyske Bild.

49-årige Michael Schumacher var aktiv i Formel 1 fra 1991 til 2006 og igen fra 2010 til 2012.