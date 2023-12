Der var stjernebesøg til årets sidste Formel 1-grandprix i Abu Dhabi.

Blandt andre var den danske tenniskomet Holger Rune mødt op for at se sit første løb live nogensinde.

Og det var ingen andre end Ferrari-køreren Charles Leclerc, der havde inviteret danskeren og hans familie i pitten for at opleve det hele på tætteste hold, skriver Rune selv på Instagram.

»Da jeg fandt ud af, at det var muligt at komme hertil og se Formel 1 første gang, tænkte jeg: 'Wow'. Det har været en vild dag,« siger Holger Rune i et interview med Viaplay.

Det danske stortalent bor til daglig i Monaco, hvor netop Charles Leclerc er fra.

Tennissæsonen sluttede for nylig for Holger Rune med sæsonfinalen, hvor danskeren måtte forlade turneringen efter nederlag til Novak Djokovic og Jannik Sinner i gruppespillet.

Den 20-årige dansker er i øjeblikket på ferie, inden han i næste uge tager hul på træningen frem mod den nye sæson.

Red Bull-stjernen Max Verstappen snuppede sejren i årets sidste grandprix efterfulgt af Charles Leclerc på andenpladsen.

Den eneste danske kører, Kevin Magnussen, endte sidst.

