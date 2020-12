Louis Camilleri, der er administrerende direktør hos Ferrari, valgte torsdag at trække sig tilbage.

Officielt er han gået på pension af personlige årsager, men New York Post skriver, at det skyldes covid-19.

Louis Camilleri skal nemlig have været indlagt på hospitalet i de seneste uger, mens han nu kommer sig i sit private hjem.

Den 65-årige Ferrari-boss har stået i spidsen for det italienske bilmærke siden sommeren 2018.

65-årige Louis Camilleri Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere 65-årige Louis Camilleri Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Louis Camilleri har ligeledes været bestyrelsesformand for tobaksgiganten Philip Morris International. Her er han også trådt tilbage efter at have været en del af firmaet i mere end 30 år.

I en udtalelse siger Ferrari, at man allerede er begyndt at lede efter Camilleris afløser. Lige nu er det John Elkann, der varetager hans opgaver.

New York Post skriver, at det ikke vides, om den nu tidligere Ferrari-boss har været i intensiv behandling, mens han var på hospitalet.

Louis Camilleri siger i en meddelelse, at det har været et privilegium at være en del af Ferrari.

»Ferrari har været en del af mit liv, og at have fungeret som administrerende direktør har været en stor ære,« lyder det helt præcist.

Tilbagetrækningen fra diverse virksomheder er sket med øjeblikkelig virkning.