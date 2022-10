Lyt til artiklen

Der var drama for alle pengene ved søndagens Formel 1 Grand Prix i Japan.

For efter en kaotisk start med en traktor på banen og silende regn blev løbet forkortet og det blev kun til 29 omgange i stedet for de planlagte 58. Og det er netop afslutningen, der nu får Ferrari-bossen til at rase.

Ferraris Charles Leclerc fik en tidsstraf på fem sekunder, da han i sidste sving lavede en fejl, der kostede ham andenpladsen – og Max Verstappen kunne derfor kalde sig verdensmester. Den beslutning var Ferrari-bossen Mattia Binotto ikke tilfreds med.

»Hvor hurtigt FIA (Det internationale motorsportsforbund, red.) tog beslutningen om at straffe Leclerc er latterlig og uacceptabelt,« siger Mattia Binotto til Sky Italia og ifølge Ferrari-bossen vil straffen blive anket.

Ferrari-boss Mattia Binotto var rasende efter løbet i Japan. Foto: TOM WHITE Vis mere Ferrari-boss Mattia Binotto var rasende efter løbet i Japan. Foto: TOM WHITE

Leclercs tidsstraf kom først et par minutter efter løbet egentlig var afgjort.

Den hollandske verdensmester vidste nemlig ikke at han havde vundet VM før tidsstraffen kom til Charles Leclerc.

»Det er en skør følelse, for det var ikke det, jeg troede, da jeg krydsede målstregen,« siger Max Verstappen.

Efter søndagens løb kan Verstappen nu kalde sig verdensmester for andet år i træk og noterer sig for 12 sejre ud af forløbigt 18 grandprixer. Og han kan kalde sig verdensmester med hele fire løb tilbage i denne sæson.