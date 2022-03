Skepsis, ærgrelse og frustration.

Et hurtigt kig på de sociale medier viser tydeligt, at det er nogle af de følelser, som mange Haas-fans verden over sidder med lige nu.

For mens de danske Formel 1-fans jubler over Kevin Magnussens comeback i motorsportens kongeklasse, er der dog massiv skuffelse blandt de internationale Hass-tilhængere.

Magnussens tilbagevenden bliver nemlig stærkt kritiseret af fartglade fans, der på ingen måde er tilfredse med den rød-hvide tilgang.

29-årige Kevin Magnussen. Foto: James Gasperotti Vis mere 29-årige Kevin Magnussen. Foto: James Gasperotti

Her er der især ét Instagram-opslag, der siger alt om, hvordan danskeren kan forvente at blive modtaget næste weekend, når Formel 1-sæsonen bliver skudt i gang.

‘Velkommen tilbage, K-Mag,’ skrev Haas blandt andet i opslaget.

Herefter stak det af med utilfredse fans, der begræd, at den danske stjerne blev hentet ind som erstatning for russiske Nikita Mazepin.

Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Neeeeeeeeej! Hvorfor ham?'

'I burde have givet Pietro Fittipaldi chancen i stedet.'

'Det her er dårlige nyheder. I skulle have valgt en anden.'

'Hvor er det unfair. Pietro Fittipaldi burde have fået det sæde.'

'I fortjener at slutte sidst i alle løb.'

'Det er den værste kører til denne bil.'

'Latterligt! Hvor er det en kæmpe skuffelse.'

'Jeg hader jer nu for andet år i træk.'

Årsagen til, at den danske Formel 1-stjerne er så udskældt blandt mange fans, skyldes ifølge den britiske motorsportsjournalist Edd Straw, der har fulgt Formel 1 i en årrække, flere ting.

»Han jo en ærlig og direkte person, der ikke pakker tingene ind, og derfor er der mange, der ikke kan lide ham. Og så har han jo haft en del problemer med nogle af de andre kørere i feltet,« siger han til B.T.

Han forklarer desuden, at de mange episoder, hvor Magnussen er kørt sammen med konkurrenterne på banen, har givet ham et blakket ry blandt kørerne i feltet:

»Mange af dem er nervøse omkring ham, fordi de mener, han kører alt for aggressivt. Og for at være ærlig, så har der også været episoder, hvor han har været for aggressiv.«

Foto: Hasan Bratic Vis mere Foto: Hasan Bratic

På trods af den enorme kritik af Magnussens comeback, er Edd Straw dog sikker på, at det udelukkende preller af på den danske stjerne.

Han virker nemlig til at være komplet ligeglad.

»Jeg er sikker på, at Kevin er bevidst om det, men det betyder ikke noget for ham. Én af hans styrker er, at han er sig selv, og det vil han fortsætte med at være.«

Men hvis den danske Haas-kører alligevel ønsker at ændre sit ry og derved kritikernes holdning til ham, så skal han ikke forsøge at gøre det uden for banen.

»Resultaterne er den bedste måde at genvinde respekten, men for ham er verdens syn på ham ikke særlig vigtigt. Det handler for Kevin om at gøre et godt job i bilen, og hvis folk ikke respekterer ham for det, så betyder det alligevel ikke noget i hans øjne,« siger Edd Straw og afslutter:

»Men personligt kan jeg sgu godt lide, at han tør sige sin mening. Og så er han jo generelt en vanvittig god kører, der bliver undervurderet. Magussen er en stor opgradering fra Mazepin, og jeg er sikker på, at Haas kommer til at få en bedre sæson med ham i sædet.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kevin Magnussen. Det har dog ikke været muligt.