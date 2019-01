Det er ikke meget, Schumacher-familien har udtalt sig siden racerkørerens ulykke for fem år siden.

Men i anledning af at Michael Schumacher torsdag fylder 50 år, er familien kommet med en sjælden udmelding. Det sker i et opslag på Facebook.

'Vi er glade og meget taknemmelige for, at i vil fejre Michaels 50-års fødselsdag med ham og os,' skriver familien.

'I kan være helt sikre på, han er i de bedste hænder, og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe ham. Hav venligst forståelse for, at vi følger Michaels ønske, og derfor holder vi et så følsomt emne som hans helbred privat - som det altid har været.

Michael Schumacher fylder 50 år den 3. januar. Foto: TONY GENTILE Vis mere Michael Schumacher fylder 50 år den 3. januar. Foto: TONY GENTILE

Siden ulykken den 29. december i 2013, er det meget få informationer, der er sluppet ud om racerkørerens tilstand. Og sådan vil det fortsætte, fortæller familien. I opslaget bliver Michael Schumacher hyldet for den karriere, han havde med ordene:

'Michael kan være så stolt af det, han har opnået, og det er vi også,' skriver familien, der oplyser at Schumachers fond har oprettet en slags virtuelt museum, hvor der vil blive delt minder af racerkøreren.

Det var under en skiferie, at Michael Schumacher kom galt afsted. Han styrtede, slog hovedet mod en sten og røg i koma i seks måneder. den tyske ærkebiskop dr. Georg Gänswein, der ifølge Bild fortalte, at Michael Schumacher ikke var vågen men kunne fornemme, han var omgivet af folk.

»Han fornemmer, at der er kærlige folk omkring ham. Folk, der tager sig af ham, og som gudskelov holder den alt for nysgerrige offentlighed på afstand,« sagde han til mediet. Michael Schumachers familie har ikke udtalt sig meget siden ulykken, men Corinna Schumacher kom dog med en udmelding tilbage i november.

Michael Schumacher kom galt afsted på ski i december 2013. Foto: YASUYOSHI CHIBA Vis mere Michael Schumacher kom galt afsted på ski i december 2013. Foto: YASUYOSHI CHIBA

'Vi ved alle, at Michael er en fighter. Og han nægter at give op,' skrev hun blandt andet i et brev. Ellers har familien været meget private omkring hele situationen, og der har været mange rygter de sidste år.

Han kan gå. Han vejer kun 40 kilo. Han giver tegn til familien. Og så videre. Men intet er nogensinde blevet bekræftet af familien – eller af Sabine Kehm, Schumachers agent, der flere gange har været ansigtet udadtil. Det er stort set kun hende, der i de seneste fire år er trådt frem og har sat de nødvendige ord på, når det har været tiltrængt.

Offentligheden ved kun, at Michael Schumacher i dag opholder sig i familiens hjem nær Geneve-søen i Schweiz.

I anledning af Michael Schumachers 50-års fødselsdag torsdag, vil Ferrari markere dagen med en særlig udstilling i Italien.