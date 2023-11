Træningerne forud for weekendens Formel 1-løb i Las Vegas har udviklet sig i kaotisk retning.

I forvejen har denne weekends Formel 1-ræs i Las Vegas fået kritik for sine sene starttider. Og nu gør problemer med kørebanen i den berømte spilleby fredagens træninger til en regulær natteforestilling.

Første træning tidlig fredag morgen dansk tid blev afsluttet efter få minutter på grund af et defekt brønddæksel, som betød at både Carlos Sainz og Estaban Ocon fik skader på bilen.

Det stod hurtigt klart, at den planlagte anden træningsseance måtte udsættes, mens der blev arbejdet på at få vejproblemet under kontrol.

Meldingen fra arrangørerne er, at man forsøger at afvikle anden træning klokken to om natten Las Vegas-tid. Det er klokken 11 fredag formiddag i Danmark.

- Efter at have gennemført en inspektion kan vi konstatere, at det var et brønddæksel, der var gået i stykker. Vi må kontrollere alle andre brønddæksler, og det kommer til at tage tid, lyder det fra Det Internationale Motorsportsforbund (FIA).

/ritzau/