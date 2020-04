Formel 1-organisationens seneste og foreløbige plan er at starte sæsonen i starten af juli og afvikle årets første grandprix 5. juli i Østrig.

Det har organisationen meddelt Formel 1-holdene på et møde torsdag, skriver BBC Sport.

Restriktionerne som følge af coronapandemien er blevet lettet en smule i Østrig, og det åbner måske for, at Østrigs grandprix kan blive afholdt som planlagt 3. til 5. juli bag lukkede døre og blive årets første.

Ifølge den foreløbige plan er det derefter meningen, at der skal afvikles to løb på den legendariske Silverstone-bane i Storbritannien - ligeledes uden tilskuere.

Årets første Formel 1-grandprix skulle have været skudt i gang i Melbourne 15. marts, men blev aflyst kort før start på grund af frygten for coronavirusset.Siden er de efterfølgende otte grandprixer blevet aflyst eller udskudt.

Formel 1-organisationen har ifølge BBC tidligere sagt, at den ikke vil sætte sæsonen i gang, hvis den ikke mener, den kan gennemføres.

Østrig er i denne uge et af de første lande i Europa til at lette lidt på restriktionerne. Landet tillader nu, at tusindvis af butikker igen kan åbne, men befolkning rådes stadig til at arbejde hjemmefra, når det er muligt.

/ritzau/