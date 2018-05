21-årige Pietro Fittipaldi var i god dialog med Kevin Magnussens team, Haas, om en mulig Formel 1-test. Det har en grim ulykke på banen dog fået ødelagt.

Det fortæller teamchef Gunther Steiner til Autosport om den unge brasilianer, hvis bedstefar er Formel 1-legenden Emerson Fittipaldi.

»Der var ikke noget konkret aftalt. Vi talte om det, men så skete ulykken,« fortæller Gunther Steiner med henvisning til et uheld, som Pietro Fittipaldi var involveret i for få dage siden under kvalifikationen til World Endurance Championship.

Her gik det galt for det 21-årige talent, der kørte ind i barrieren. Ifølge autosport var han hele tiden under bevidsthed, og han blev straks fløjet med helikopter til et hospital i Liege, hvor dommen var klar:

Sammenstøddet havde kostede ham et brækket venstre ben og en brækket højre ankel.

Og så har det også kostet testen hos Haas.

»Vi er ikke stoppet med at tale sammen (efter ulykken, red.), men vi er stoppet med at tale om det (testen, red.), fordi vi ved, det ikke kan lade sig gøre,« fortæller Gunther Steiner.

Der er dog godt nyt om Pietro Fittipaldi, der forventer at gøre comeback på racerbanen i slutningen af juli.

»Han gør fremskridt i forhold til at få det bedre. Det er det vigtigste for mig,« siger Gunther Steiner til Autosport.