Et halvt år efter Romain Grosjean mirakuløst overlevede sit dramatiske crash i Bahrains Grand Prix 2020 gør franskmanden comeback i Formel 1.

Og endda i en Mercedes. 29. juni får Grosjean en hel testdag i den bil Lewis Hamilton vandt VM med 2019 på Paul Ricard-banen i Frankrig.

Ulykken i Bahrain skete i det, der skulle have været Grosjeans tredjesidste Formel 1-løb. Ligesom hans teamkammerat Kevin Magnussen havde Grosjean ikke fået sin kontrakt med Haas F1 Team fornyet.

Ulykken betød, at Grosjean ikke kunne sige officielt farvel til Formel 1, men den mulighed får han nu af Mercedes. Det økonomisk pressede Haas F1 Team har ikke haft mulighed for at tilbyde Grosjean en sidste test.

Romain Grosjean har allerede været på Mercedes-fabrikken for at få støbt sæde til sin Formel 1 farvel-test. Foto: AMG-Mercedes

»Vi er glade for at kunne give Romain denne mulighed,« siger Mercedes motorsportschef Toto Wolff.

»Jeg har kendt Romain siden han kørte Formel 3, og han har haft en lang og succesrig Formel 1-karriere. Ulykken skulle ikke være hans sidste oplevelse i Formel 1.«

»Jeg er Toto og Mercedes meget taknemmelig for denne mulighed,« siger Grosjean.

»Det bliver en helt særlig oplevelse at køre en bil, der har vundet VM.«

Lewis Hamilton tilføjer:

»Jeg er glad for at se Romain tilbage i Formel 1. Men han skal passe på min bil!«

Romain Grosjean vil også køre et par show-omgange i Mercedes´en i timerne inden Frankrigs Grand Prix 27. juni.