Romain Grosjean var meget tæt på at miste livet for et år siden under et Formel 1-løb i Bahrain.

Her mistede den 35-årige franskmand herredømmet over sin bil, og det resulterede i, at han smadrede ind i barrieren med meget høj fart.

Herefter blev racerbilen delt i to og brød i brand med Romain Grosjean siddende i den ene del.

På mirakuløs vis lykkedes det den nu tidligere Formel 1-stjerne at kravle ud af ildhelvedet i live. Havde det taget få sekunder mere at komme ud, ville Romain Grosjean have været død.

Det var et mirakel, at Romain Grosjean kom ud i live. Foto: KAMRAN JEBREILI

Det afslører han i et interview på YouTube.

»Jeg var fem, måske ti sekunder fra at dø. Mine hænder brændte,« lyder det fra Romain Grosjean, inden han fortsætter:

»Og normalt fjerner man hænderne, når man rører ved noget, der er varmt, men jeg holdt hænderne i ilden, fordi det var den eneste måde for mig at komme ud.«

Den tidligere Kevin Magnussen-holdkammerat fortæller videre, at han på et tidspunkt accepterede den frygtelige skæbne, han troede, der ventede.

»På et tidspunkt accepterede jeg næsten at være død, og det er noget, jeg skal arbejde på med min psykolog.«

»For hvordan accepterer man det? At være død? Folk siger, at du ser hele dit liv i replay, men jeg så intet lignende.«

Romain Grosjean siger videre, at han mærkede en overraskende ro i sin krop, da han sad i ildkuglen, hvor en udvej virkede umulig.

Han understreger, at det var meget uventet, men han tror samtidig, at følelsen var med til at gøre ham stærkere i situationen.