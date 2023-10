Der var drama for alle pengene, da Formel 1-løbet i Qatar søndag blev afholdt.

For ikke nok med, at starten blev kaotisk, så spillede den ekstreme varme i ørkenlandet en stor rolle for flere af stjernerne. Og særligt for den franske Alpine-kører Esteban Ocon.

Varmen gjorde ham nemlig, så dårlig under løbet, at han kastede op i sin hjelm. Det afslører han efter løbet, skriver Sports Illustrated og Daily Mirror.

»Jeg kastede op ved omgang 15 eller 16 og i gennem to omgange, tror jeg. Da det skete tænkte jeg: 'Shit, det bliver et langt løb, det her',« sagde Esteban Ocon og forklarede, han heldigvis mentalt kunne fokusere på opgaven, der lå foran ham.

Estaban Ocon var dog ikke den eneste, der blev påvirket af den ekstreme aftenvarme i Qatar.

Williams' Logan Sargeant måtte med 15 omgange tilbage af løbet udgå grundet dehydrering og ifølge Sports Illustrated blev det bekræftet, at Alex Albon var blevet kørt til hospitalet grundet varmen.

Ferrari-stjernen Charles Leclerc fortalte også efterfølgende, at søndagens løb i Qatar var det hårdeste i alles karriere.

»Der var mange ting som hobede sig op. I sig selv ville det have været et hårdt løb bare på grund af varmen, som var helt vanvittig. For det andet har vi mange højhastighedskurver, og for det tredje, som jeg synes er det mest betydningsfulde, havde vi tre stop,« forklarede Leclerc.

Søndagens Formel 1-løb i Qatar blev endnu en gang vundet af en overlegen Max Verstappen, mens danske Kevin Magnussen sluttede som nummer 14. Du kan læse B.T.s dom over Magnussens løb i Qatar, lige her.