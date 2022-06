Lyt til artiklen

På banen kæmper Max Verstappen og Charles Leclerc om sejrene, mens Kevin Magnussen kæmper om point.

Men uden for banen foregår der i øjeblikket en lige så hård politisk kamp i Formel 1.

I 2016 blev miniputholdet Manor solgt for sølle et pund, men efter sæsonen gik Manor konkurs, og siden har Formel 1 været en lukket fest for ti hold, hvis værdi har været på himmelflugt.

Vil du købe et af de ti hold i dag, skal du formentlig punge ud med mindst 500 millioner pund – cirka 4,3 milliarder kroner.

Formel 1s CEO, Stefano Domenicali, har udtalt, at Formel 1 ikke behøver et 11. hold. Her ses han med verdensmester Max Verstappen. Foto: HOCH ZWEI

Og du kan glemme alt om at starte helt fra bunden som sportens 11. hold.

Det har nu fået den britiske Formel 1-ekspert Mark Hughes til at rase.

»Formel 1 har intet lært,« skriver han i en artikel for The Race.

Raseriet bunder i, at Formel 1 ser ud til at afvise Michael Andrettis ønske om netop at starte et nyt hold. Andretti er ikke 'hr. hvem som helst' i motorsport.

I stedet håber Formel 1-bosserne under ledelse af den tidligere Ferrari-chef Stefano Domenicali, at Audi og Porsche træder ind i sporten – henholdsvis ved at Audi køber et af de eksisterende hold, og ved at Porsche supplerer motorer til Red Bull.

»Hvis Formel 1 virkelig holder døren åben for ubeslutsomme bilfabrikanter og samtidig afviser Michael Andrettis selvstændige hold, stinker det,« fortsætter Mark Hughes.

Michael Andretti er et ikon i amerikansk motorsport, mens hans far, Mario Andretti, er en legende på begge sider af Atlanten. Mario Andretti blev verdensmester i Formel 1 i 1978. Foto: Paul Sancya

»Glem alt om de fordele, det vil have for Formel 1 at få et rent amerikansk hold, anført af et motorsportsdynasti og med amerikanske kørere. Glem alt om, hvor kommercielt attraktivt det ville være.«

»Tænk i stedet på det tåbelige i at lægge sportens fremtid i hænderne på bilfabrikanterne. De eksisterer ikke for at køre ræs. Det er udelukkende en belejlig tilføjelse til marketingstrategien,« fortsætter kritikken.

Eksperten mener, at det vil være at glemme alt om Formel 1-historiens barske lektioner, hvor bilfabrikanter flere gange med kort varsel har trukket stikket og på den måde sendt sporten i limbo.

Senest kastede Hondas tilbagetrækning tvivl om Red Bulls fortsatte deltagelse i Formel 1, indtil topholdet besluttede selv at overtage driften af de motorer, som Honda havde bygget til Red Bull.