Har Lewis Hamilton og Mercedes allerede opgivet håbet om en historisk ottende VM-titel?

Udtalelser efter søndagens Steiermark Grand Prix på Red Bull Ring tyder på det. Her dominerede Max Verstappen (Red Bull-Honda) fra start, og han kom i mål næsten 36 sekunder foran Hamilton.

Det var Verstappens fjerde sejr i år og den tredje i de fire sidste løb.

»Det var vigtigt at få en god start, og det første stint handlede om at passe på dækkene. Det gik godt, og da jeg så skiftede over til de hårde dæk, gik det endnu bedre. Det var sjovt – også selvom jeg skulle overhale en række kørere med en omgang. Bilen er bedre end nogensinde,« sagde Verstappen efter løbet.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) tog føringen fra start og kontrollerede herefter Steiermarks Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

Mens hollænderen jublede over at have udbygget sit forspring til Lewis Hamilton i den samlede VM-stilling til 18 point, var englænderen desillusioneret.

»Jeg vidste på forhånd, at vi ville være omkring et kvart sekund langsommere end Max pr. omgang, og så var der ikke så meget at gøre. Han gjorde det godt og kontrollede løbet,« sagde Lewis Hamilton.

»Vores bil trænger til en opgradering, og det område, vi skal forbedre mest, er topfart på langsiderne. Der føles både, som om vi har for meget vindmodstand og for få hestekræfter,« fortsatte Lewis Hamilton.

Men Mercedes-teamet er ikke indstillet på at efterkomme hans ønske, for i 2022 træder et helt nyt reglement i kraft, der kræver markant anderledes biler end de nuværende.

En desillusioneret Lewis Hamilton på Red Bull Ring. Foto: Grand Prix Photo

»Vi fokuserer nu på 2022-modellen og udvikler ikke mere på dette års bil,« siger Mercedes-teamchef Toto Wolff, der erkender, at rivalerne har en anden strategi.

»Det ser ud til, at Red Bull ved hvert eneste løb i år har nye dele med til deres bil.«

Med 15 løb tilbage og en bil, der ikke bliver udviklet, får Lewis Hamilton svært ved at forsvare sit verdensmesterskab.

»Jeg ved ikke, om det er den rigtige beslutning,« siger han om den manglende udvikling af 2021-modellen.

Jublende Red Bull-mekanikere hilser Max Verstappen velkommen i mål efter Steiermarks Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

»Men jeg stoler på teamet.«

Allerede i næste weekend er det tid til Østrigs Grand Prix, der også afvikles på Red Bull Ring. Efter søndagens magtdemonstration ligner det en ny sejr til Max Verstappen.

»Men vi kører med andre dæk næste uge, og vejret spiller altid en rolle i Østrig,« siger Max Verstappen.