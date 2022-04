Formel 1-stjerne møder Formel 1-reporter - og så opstår der sød musik.

Det er kort fortalt fortællingen om Fernando Alonsos hede flirt med den østrigske tv-skønhed Andreas Schlager, som nu er mundet ud i, at de er blevet et par. Det skriver flere spanske medier.

Det hele startede på Instagram, hvor flere og flere forbindelser mellem den spanske eks-verdensmester og Formel 1-reporteren blev afsløret.

39-årige Schlager, som dækker Formel 1 for den østrigske tv-station Servus tv, er blevet tagget i flere opslag fra Alonso, og diskret optrådt på flere videoer.

Foto: Hasan Bratic

Rygterne fik ekstra styrke, da Schlager lagde et billede op, hvor hun har samme hjelm på, som Alonso bruger, når han drøner afsted i sin Formel 1-superbil.

»Safety first,« lød billedteksten fra den østrigske tv-reporter, som tidligere har arbejdet for den tidligere Formel 1-bos Bernie Ecclestone.

Spanske medier skriver, at Fernando Alonso ved enkelte lejligheder har fløjet i privatjet fra Spanien til Østrig for at mødes med Schlager.

40-årige Alonso, som kører for Alpnie-holdet, vandt VM i 2005 og 2006.