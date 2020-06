»I mange tilfælde er sorte mennesker mere racistiske end hvide mennesker.«

Det er kommentaren, som har sendt den tidligere så mægtige Formel 1-boss Bernie Ecclestone helt ud i kulden i Formel 1-kredse.

Den britiske rigmand, som har været med til at bygge Formel 1 op til at være et gigantisk milliard-foretagende, er røget ud i en gevaldig shitstorm, efter at han i et interview med CNN om Lewis Hamilton og Black Lives Matter-bevægelsen kom med ovenstående kommentar.

Det har fået og får nu endnu større konsekvenser for ham.

Ifølge Daily Mail vil den 89-årige brite, som indtil januar var en slags æresmedlem i Formel 1-ledelsen, nemlig fremover være udelukket for overhovedet at kunne overvære et Formel 1-løb live.

Ecclestones udtalelser skabte stor vrede på de sociale medier, og fik i første omgang Formel 1 til at udsende en officiel pressemeddelelse, hvor de tog kraftigt afstand fra Bernie Ecclestones udtalelser.

»I denne tid, hvor vi behøver forenelse for at tackle racisme og ulighed, er vi komplet uenige med Bernie Ecclestones kommentarer, der ikke har en plads i Formel 1 eller miljøet. Hr. Ecclestone har ikke haft nogen rolle i Formel 1 siden, han forlod organisationen i 2017. Hans titel som formand emeritus - en ærestitel - udløb i januar 2020,« skriver Formel 1.

I interviewet med CNN blev Bernie Ecclestone bedt om at give eksempler på, at sorte mennesker kan være mere racistiske end hvide, men det kunne han ifølge CNN ikke give. Det var noget, 'han havde lagt mærke til over årene'.