Kevin Magnussen var glad, lidt afdæmpet, men også forhåbningsfuld før søndagens Formel 1-grandprix i Bahrain. Her starter danskeren som nummer seks.

Kevin Magnussen fortsatte sæsonens flotte takter i Haas-raceren og kørte en fejlfri kvalifikation på den drilske bane i Bahrains aftenmørke. Her scorede den 25-årige dansker 7. bedste omgangstid, men rykker frem som nummer seks på startgridden, fordi Lewis Hamilton rykkes tilbage i feltet med en straf.

BT fangede Kevin Magnussen efter kvalifikationen, hvor han glædede sig over resultatet. Danskeren lod sig dog ikke rive med, og han forudser et løb, hvor en 7. plads vil være et optimalt resultat.

»Det var fint. Der var ikke rigtig nogen problemer. Jeg tror, vi kan holde syvendepladsen i løbet, selvom vi har en Red Bull og en Mercedes bag os, der nok kommer stormende. Så maksimalt en syvendeplads, hvis ikke der sker noget. Feltet er så tæt, at der heller ikke er særligt langt ned til 12. pladsen. Så vi skal have et rigtig godt løb for at holde vores position,« sagde Kevin Magnussen.

Danskeren sluttede i øvrigt langt, langt foran teamkollega Romain Grosjean, der havde et mareridt i Bahrain og sluttede helt tilbage på 16. pladsen i en bil, der var til så meget mere.

Kevin Magnussen vurderede selv, at han havde fået det optimale ud af Haas-raceren.

»Jeg er helt sikkert tilfreds med at have fået det optimale ud af bilen i nu to weekender i træk. Jeg er super-tilfreds med weekenden indtil videre og håber selvfølgelig, at vi kan fortsætte i morgen (søndag, red.) og give den gas i løbet. Bilens dæk bliver meget afgørende. Vi skal have dem ind i ’vinduet’ (optimal temperatur, red.) og passe på dem – specielt i det første stint. Jeg har de dæk, jeg skal bruge til løbet, og vi har fulgt vores plan fuldstændig,« sagde han.

Kevin Magnussen måtte nøjes med et enkelt forsøg i den afgørende kvalifikationsrunde, Q3. Danskeren brugte nemlig et ekstra sæt dæk tidligt i kvalifikationen, og det satte ham under pres senere.

Kevin Magnussen forsikrede dog om, at han har rigeligt med dæk til løbet i Bahrain, hvor han formentlig kommer til at køre rundt på såvel soft som supersoft.

»Vi var nødt til at bruge to sæt i Q1. Jeg tror faktisk, at min første tid i Q1 havde været god nok (til at komme videre, red.), men det ville være en dum chance at tage. Så vi har de dæk, vi skal bruge, medmindre vi skal have et ekstra stop, hvis vi kører frontvingen af eller sådan noget. Hvis alt går efter planen, har vi den fart, der skal til for at køre med om VM-pointene,« fortalte Kevin Magnussen.

Selvom Kevin Magnussen igen overraskede positivt, var det den unge franskmand Pierre Gasly, som tog feltet med storm i sin Toro Rosso-Honda. Han sluttede lige foran Kevin Magnussen, og den kendsgerning irriterede danskeren lidt.

»Det er lidt frustrerende, at bilen lige foran mig kun er et par hundrededele sekund hurtigere, for man føler altid, at man kan finde en lille smule mere tid. Men det kunne han vel også,« sagde Kevin Magnussen.

Hurtigst i Bahrain var Ferrari, der reelt bankede Mercedes af tronen med pole position til Sebastian Vettel og en andenplads til Kimi Raikkönen, mens Valtteri Bottas blev nummer tre.

Resultaterne fra kvalifikationen giver løfter om et særdeles tæt race i alle ender af den 20 biler store felt.