Christian Lundgaard fuldendte sent lørdag eftermiddag en stor, dansk motorsportsdag på den legendariske Monza-bane i Norditalien.

Efter Frederik Vesti havde vundet formiddagens Formel 3-løb, og Kevin Magnussen med en 15.-plads i Formel 1-kvalifikationen havde sikret sig en af sæsonens bedste startpositioner, sluttede Lundgaard Formel 2-løbet på en flot tredjeplads.

Den danske teenager startede fra fjerde position og kom hurtigt op på tredjepladsen. Mick Schumacher, søn af Formel 1-legenden Michael, tog med en kanonstart fra fjerde række føringen, og han måtte i en stor del af løbet kæmpe hårdt med Lundgaard.

Mod slutningen faldt Lundgaard tilbage på tredjepladsen efter Luca Ghiotto.

Dækkene mistede greb, og jeg blev langsommere mod slutningen Christian Lundgaard

»Jeg skiftede dæk tidligere end i de andre, og det var en fordel midt i løbet. Men mod slutningen mistede dækkene greb, og jeg blev langsommere,« forklarede han.

»Men jeg er bare glad for at komme på podiet – vi har haft et par svære weekender i de seneste uger, men nu er vi tilbage.«

I den samlede stilling rykkede Lundgaard op på femtepladsen. For at sikre sig den eftertragtede superlicens til Formel 1 skal han slutte blandt de fire første i mesterskabet, men bilsportsforbundet FIA vurderer i øjeblikket, om reglerne på grund af den komprimerede 2020-sæson skal ændres.

Christian Lundgaard er med i Renault Sport Academy, der skal uddanne det franske teams kommende Formel 1-kørere. Renaults Formel 1-team har dog ikke plads til ham allerede i 2021, hvor de to sæder besættes af Fernando Alonso og Esteban Ocon.

Alligevel er det vigtigt for Lundgaard at sikre sig superlicensen, for den vil gøre det muligt at springe ind med kort varsel, hvis der pludselig opstår en mulighed.

Lundgaard og resten af Formel 2-feltet kører søndag weekendens andet løb i Monza, inden man allerede i den kommende weekend afvikler endnu to løb i sammenhæng med Toscanas Formel 1 Grand Prix på Mugello-banen.