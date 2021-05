Lewis Hamilton slog lørdag endnu en Formel 1-rekord: Under kvalifikationen til Spaniens Grand Prix på Circuit de Barcelona-Catalunya tog han sin pole position nummer 100.

»Det er svært at sætte ord på, men 100 pole positions – det er et højt tal, ikke?« sagde Hamilton efter kvalifikationen.

»Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg kunne nå 100 poles. Jeg kan huske præcis, hvordan det føltes, da jeg satte min første pole position tilbage i 2007, og det føles faktisk på samme måde i dag. Det lyder tosset – det er min pole nummer 100, men det føles som en af de første. Det har været en fantastisk rejse,« fortsatte Mercedes-køreren.

Lewis Hamilton har nu startet fra pole position i 37 procent af sine 269 Formel 1-løb. Ayrton Senna (65 pole positions) har en procentsats på 40, mens 1950ernes bedste kører, Juan Manuel Fangio, startede fra pole position i imponerende 57 procent af sine 51 VM-løb.

Max Verstappen (Red Bull) kikker på, mens Vallteri Bottas lykønsker sin Mercedes-teamkammerat Lewis Hamilton med hans pole position nummer 100. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen (Red Bull) kikker på, mens Vallteri Bottas lykønsker sin Mercedes-teamkammerat Lewis Hamilton med hans pole position nummer 100. Foto: Grand Prix Photo

Kvalifikationen understregede den tætte kamp mellem Mercedes og Red Bull. Hamiltons pole position-tid var blot fire hundrededele sekund hurtigere end Max Verstappen, mens Valtteri Bottas i den anden Mercedes på tredjepladsen var yderligere en tiendedel sekund efter.

Charles Leclerc (Ferrari) på fjerdepladsen var næsten 0,8 sekunder langsommere end Hamilton med Esteban Ocon (Alpine) og Carlos Sainz Jr (Ferrari) på de næste pladser.

Længere nede i feltet skabte to af årets rookies ballade. Yuki Tsunoda blev kun nummer 16 og antydede efterfølgende, at han ikke får samme materiel som teamkammerat Pierre Gasly. Allerede tidligere på dagen brokkede japaneren sig over pit-radioen, indtil hans race-engineer bad ham hidse sig ned.

Kevin Magnussens afløser i Haas F1 Team, Nikita Mazepin, kom endnu en gang i vejen for en hurtigere konkurrent. Denne gang gik det ud over Lando Norris (McLaren), og russeren blev efterfølgende indkaldt til dommerne.

Spaniens Grand Prix starter søndag klokken 15.00, og Max Verstappen tror på, at han fra anden startposition kan true Lewis Hamilton:

»Jeg satser på, løbet bliver lige så tæt som kvalifikationen,« sagde hollænderen, der er otte point efter englænderen i den samlede stilling.