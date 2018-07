Med en syvendeplads ved weekendens Grand Prix i Ungarn er det ikke sparsomt med ros til den danske racerkører.

B.T. Sports Formel 1-ekspert Peter Nygaard kvitterede efter løbet med karakteren 10 til Kevin Magnussen, og i udlandet placerer danskeren sig også i den høje ende af skalaen hos flere medier.

Motorsportsmediet F1i.com bider mærke i, hvordan regnen under kvalifikationen lørdag kunne have voldt problemer for danskeren.

»Med en bil der klarer det bedre i helt tørre omstændigheder, var K-Mag glad for at nå til Q3. Han fik en meget bedre start end Grosjean og endte bag Gasly. Da han først var der, kunne han ikke gøre noget for at hale ind på Red Bull, men han havde heller ikke nogen i hælene,« skriver mediet om danskeren, der hentede seks point til Haas i Ungarn.

Karakter: 8 ud af 10

Fakta Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, klaret sig i 2018-sæsonen. Australien – Magnussen: udgået, Grosjean: udgået. Bahrain – Magnussen: 5, Grosjean: 13. Kina – Magnussen: 10, Grosjean: 17. Aserbajdsjan – Magnussen: 13, Grosjean: udgået. Spanien – Magnussen: 6, Grosjean: udgået. Monaco – Magnussen: 13, Grosjean: 15. Canada – Magnussen: 13, Grosjean: 12. Frankrig – Magnussen: 6, Grosjean: 11. Østrig – Magnussen: 5, Grosjean: 4. England – Magnussen: 9, Grosjean: Udgået Tyskland - Magnussen: 11, Grosjean: 6 Ungarn - Magnussen: 7, Grosjean: 10 Samlede point: Magnussen: 45 point

45 point Grosjean: 21 point

Også PlanetF1 roser danskeren, som gjorde livet surt for nogle af sine konkurrenter.

»K-Mag kan tilføje endnu en solid tur til samlingen, efter han fik seks point. Ricciardo fik det til at se let ud, da han kørte gennem midterfeltet på vej mod fjerdepladsen, men Magnussen viste sig at være den sværeste kører at vinde over med nogle fremragende evner til at forsvare sig. Efter det forsvandt truslen fra Hulkenberg efter andet stop og K-Mag holdt sig foran sin gamle ven Alonso og røg et par pladser fra i forhold til sin startposition,« lyder bedømmelsen.

Karakter: 8 ud af 10

Kevin Magnussen. Foto: Laszlo Balogh Vis mere Kevin Magnussen. Foto: Laszlo Balogh

Hos motorsportsmediet Crash er de en tand mere nærige i bedømmelsen. Her lyder det kort om danskeren:

»Okay i kvalifikationen, men forbedrede sig under løbet og gik lige akkurat glip af at blive 'best of the rest'.«

Karakter: 7 ud af 10

Hos Readmotorsport får danskeren delvist ros men også en smule kritik for ikke at klare det endnu bedre søndag.

»Han startede godt og fulgte med Gasly. Forventningen var nok, at Magnussen havde lagt et intenst pres på Toro Rosso-køreren, men at Gasly trak sig væk understreger ikke bare fransksmandens fart, men nok også hvordan Magnussen klarede den. Hans kamp med Ricciardo var det eneste moment, der var værd at bemærke,« skriver motorsportsmediet.

Karakter: 7 ud af 10

Kevin Magnussen på banen under Grand Prix i Ungarn. Foto: Laszlo Balogh Vis mere Kevin Magnussen på banen under Grand Prix i Ungarn. Foto: Laszlo Balogh

Engelske The Telegraph giver ikke karakter til danskeren men roser ham dog for kørslen søndag.

»Fin kvalifikation. Havde en passende fart og fik det meste ud af sin bil. Hentede to pladser for at komme bag Gasly og sluttede som nummer syv. Han kom aldrig helt tæt på Toro Rosso, men nummer syv er endnu en fin pointhøst i jagten på 'best of the rest' og syvendepladsen i mesterskabet,« skriver mediet.