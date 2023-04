Lyt til artiklen

Det var den klassiske historie: Sportsstjerne møder tv-reporter – og sød musik opstår.

Men nu er den opsigtsvækkende romance mellem den spanske Formel 1-stjerne Fernando Alonso og den østrigske tv-skønhed Andrea Schlager slut.

Det meddeler Fernando Alonso på Instagram.

'Vi har været så heldige at dele en fantastisk tid sammen, og det vil det blive ved med at være, men med en anden form for kærlighed,' skriver den tidligere dobbelte verdensmester til et billede af parret og fortsætter:

'Som I sikkert har set, har vi arbejdet videre – på og uden for Formel 1 – på forskellige projekter sammen – også i denne tid, og det vil vi blive ved med at gøre med dyb kærlighed og respekt for hinanden. Vi synes, det er på sin plads at dele dette, da I alle har været meget støttende. Tak for det. Kærlig hilsen Fer & Andrea.'

40-årige Schlager og Alonso mødte og faldt for hinanden, da hun dækkede Formel 1 for den østrigske tv-station ServusTV.

De blev officielt et par i foråret 2022, hvor de annoncerede deres kærlighed, efter at rygterne havde svirret på de sociale medier i et stykke tid.

41-årige Alonso vandt Formel 1-mesterskabet i 2005 og 2006 og er stadig aktiv. Senest kørte veteranen sig til en tredjeplads i Australian Grand Prix i weekenden.