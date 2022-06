Lyt til artiklen

Han er 91 år gammel. Og han er far til en dreng på snart to år.

Sammen med sin kone Fabiana bor Bernie Ecclestone skiftevis i São Paulo i Brasilien, i Schweiz og på Ibiza.

Her er de tæt på havet, og den tidligere Formel 1-boss og stenrige forretningsmand fortæller, hvordan han sammen med familien nyder livet helt privat – bag lukkede døre i et hus, der ligger bag en port, hvor der svømmer fisk i en stor dam.

»Ace elsker at håndfodre dem,« siger legenden om sin søn i et interview med Daily Mail.

I samme omgang sætter han ord på hverdagen med den snart toårige dreng, der netop har lært at svømme.

»Han kan lide at lave stort set alt,« fortæller Ecclestone, der fylder 92 år i efteråret og som nyder at have tid med sin søn, da han ikke arbejder helt så meget mere.

Tidligere har den engelske forretningsmand udtalt, at han ikke var bekymret over at skulle være far endnu engang i så høj en alder.

»I min alder er man ikke længere bange for døden. Man er bare taknemmelig,« har han tidligere fortalt til Blick.

I interviewet med Daily Mail fortæller han dog, at han og konen, som han blev gift med i 2012, får hjælp. De har fem eller seks medarbejdere i huset, der sørger for mange praktiske ting i dagligdagen og hjælper med pasningen af den snart toårige dreng.

Bernie Ecclestone har i forvejen tre døtre. 67-årige Deborah, 37-årige Tamarah og 33-årige Petra fra to forskellige ægteskaber.

Tilbage i 2020 fortalte han, at han ikke ville udelukke flere børn.

»Jeg ved ikke, om vi skal stoppe her, men måske skulle han have en lillesøster eller lillebror. Fabiana har sagt, at hun ønsker en familie, og det er ikke noget problem for mig. Et halvt dusin børn ville være fantastisk,« sagde Ecclestone i den forbindelse.