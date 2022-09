Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et efternavn kan tynge mere, end man aner.

Det kom Schumacher-familien frem til, da sønnen Mick begyndte at få fart på i gokarten.

Det betød, at den unge fartdjævel kørte under det langt mere anonyme navn Mick Betsch - altså med moderens efternavn. En manøvre som Andreas Laudrup også brugte, da han spillede på Real Madrids ungdomshold - der gik navnet 'Retz' lidt mere under radaren.

Mick Schumacher forklarer, hvorfor det endte sådan for ham.

»Jeg tror, ​​at folk i gokart selvfølgelig altid vidste, at min far var der, men på den anden side var det en måde at holde medierne væk for at få muligheden for at vokse som ung uden at have al opmærksomheden på mig,« siger Mick Schumacher i et interview med spanske El Mundo Deportivo.

»Jeg var et barn, og mine forældre ville undgå enhver form for medieomtale, billeder, men nogle gange skete det alligevel. Jeg er stolt af, hvordan mine forældre håndterede den situation, og de ville sikre, at jeg følte mig som enhver anden kører, og at jeg voksede op med mine venner.«

I dag kører Mini-Schumi stolt med navnet i Formel 1, hvor han dog ikke har noget nær samme succes som faderen. Det ville også være forrykt at forvente.

Ferrari-legenden Michael Schumacher er fortsat et stort mysterium, for kun meget få menensker på planeten kender hans nuværende tilstand.

Schumacher har forbedret sig kraftigt i løbet af sæsonen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Schumacher har forbedret sig kraftigt i løbet af sæsonen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Haas-køreren fortæller, hvordan han blev vejledt af sin stjerne-far.

»Min far var altid meget støttende i alt, hvad jeg lavede inden for karting. Selvfølgelig. Jeg tror, ​​han forsøgte at give mig forskellige tilgange til at se, hvad der var bedst for mig, og til sidst sagde han altid til mig: 'gør det, du elsker'.«

»Og for mig har det, jeg har elsket allermest, altid været at køre. Jeg har altid elsket det, jeg har lavet, og hver gang jeg var til flere store begivenheder, større løb, så var det altid meget rart, at han tog sig tid til at tale med mig i autocamperen, hvor vi diskuterede racerløb. Det var gode tider.«

Lige nu rygtes Mick Schumacher færdig som Kevin Magnussens makker, men det skal blive spændende at se, om han indfinder sig på et nyt team til 2023-sæsonen.