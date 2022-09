Lyt til artiklen

Hvis Pierre Gasly er lidt ved siden af sig selv, når han rammer hovedpuden senere, så forstår man ham godt.

For den franske Formel 1-stjerne var fredag involveret i en chokerende episode under træningen forud for søndagens grand prix i Singapore.

Her opstod der nemlig kæmpe drama, da AlphaTauri-køreren under træningen foretog et pitstop.

For kort efter brød den 26-årige franskmands racerbil pludselig ud i brand, mens han stadig sad i den.

Omgivet af flammer måtte Pierre Gasly derfor skynde sig ud af den brændende Formel 1-racer.

Og på grund af den hurtige reaktion fra Formel 1-stjernen samt teamets ageren i situationen, slap Pierre Gasly på mirakuløs vis helt uden skrammer.

AlphaTauri-mekanikerne fik nemlig slukket branden efter få sekunder med hjælp fra Aston Martin-teamet.

Ifølge flere internationale medier samt Sky Sports-reporteren Ted Kravitz startede branden, da der gik ild i en benzinslange, som netop var blevet sat fast til bilen.

